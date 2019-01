Anmeldungen zu zwei sportlichen Highlights für Jedermann am Hennesee sind geöffnet

7. Hennesee-Panoramalauf und 12. ITH-Hennesee-Triathlon laden Sportfreunde nach Meschede ein.

Meschede.

Panoramalauf: Streckenlängen für Jedermann

Auch in diesem Jahr wird der Hennesee wieder zum Sportmekka für Sportfreunde aus

ganz Deutschland. Am Sonntag, 7. April, findet der beliebte Hennesee-Panoramalauf zum siebten Mal statt. Auf diversen Streckenlängen (400 m Bambinilauf, 1 km/2 km Schüler, 5 km/ 10 km Uferweglauf bis zum Highlight, dem 17,5 km Panoramalauf und Panorama-Walk) wird für jeden Walk- und Lauffreund die passende Strecke angeboten. Mit der Erfahrung aus den vergangenen Jahren wird der TriFun Hennesee wieder eine perfekt organisierte Veranstaltung präsentieren.



Das Highlight: 17,5 km mit Anspruch und Genuss für Läufer und Walker

Jörg Brouwer, 2. Vorsitzender vom TriFun Hennesee, ist schon voller Vorfreude: „Die Veranstaltung hat sich zu einem sehr beliebten Laufevent mit steigenden Teilnehmerzahlen entwickelt. Das ist auch kein Wunder, denn bei den anspruchsvollen und zugleich landschaftlich reizvollen Strecken entlang des schönen Hennesees haben wir einfach ideale Bedingungen für alle Läufer. Vor allem die namensgebende, 17,5 km Panorama-Strecke für Läufer und Walker/ Nordicwalker wird mittlerweile weit über die Grenzen NRWs angenommen.“



Frühbucher-Rabatte und Verlosung bei Anmeldung bis zum 17.02. nutzen:

Wer sich frühzeitig bis zum 17. Februar beim Panoramalauf anmeldet, kann mit dem „Early-Bird-Tarif“ Geld sparen. Zusätzlich verlosen die Veranstalter unter allen Voranmeldungen hochwertige Event-Gutscheine. Die Anmeldung und weitere Infos gibt es detailliert unter www.trifun-hennesee.de

Anmeldung zum ITH-Hennesee-Triathlon ebenfalls geöffnet.

Auch die Anmeldung zum 12. ITH-Hennesee-Triathlon am Samstag, 29. Juni, ist bereits geöffnet. Die Veranstalter um TriFun Hennesee, ITH Schraubtechnik und Stadtmarketing Meschede registrieren bereits jetzt reichlich Anmeldungen. Alle Frühbucher- Anmeldungen bis zum 14. April erhalten ebenfalls bis zu sechs Euro Rabatt je nach Streckenlängen und Disziplinen. Auch dieses Jahr werden wieder fünf unterschiedliche Disziplinen angeboten.



Anfängertriathlon für alle Hobbysportler sehr gut angekommen.

Die Anfänger/ Sprint Distanz wird immer beliebter bei Hobbysportlern, die zum ersten Mal Triathlon-Luft schnuppern wollen und sich lediglich eine kurze Schwimmstrecke über 200m zutrauen. Auf der Radstrecke über 20 km sowie der abschließenden 5 km Laufstrecke stehen die meisten Hobbysportler dann vor lösbaren Aufgaben.

Die Volksdistanz ist für alle geeignet, die/ der etwas mehr sportliche Herausforderung sucht. Hier müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits 500m Schwimmen. Die Radstrecke (20 km) sowie die Laufstrecke (5 km) bleiben bei beiden Disziplinen jedoch gleich.

Beliebter Staffeltriathlon für Vereine, Arbeitskollegen, Familien, Freunde.

Wer lieber als Gruppe einen Triathlon meistern will, kann sich für die Volksstaffel anmelden. Egal ob ein Team aus Arbeitskollegen, Freunden oder aus Familienmitgliedern besteht: Jjede Staffel kann sich für den Triathlon anmelden. Dabei wird jede Disziplin von einem Sportler ausgeführt. In der Wechselzone wird der Zeitchip an den nächsten Sportler übertragen, der dann die nächste Disziplin beginnen kann. 500m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen stehen hier für die einzelnen Staffelteilnehmer auf dem Programm.

Christoph Hermes vom Stadtmarketing betont: „Die Staffeldisziplin ist eine tolle Möglichkeit, im Team einen Triathlon zu meistern, und sorgt für ein unvergessliches Erlebnis unter Arbeitskollegen, Freunden oder Familien. Gemeinsame Aktivitäten fördern den Zusammenhalt, egal ob im Betrieb oder in der Familie. Sport wird dazu bereits erfolgreich als Mittel genutzt. Einfache Laufveranstaltungen sind seit langem beliebte Formate. Der Staffeltriathlon bietet die idealen Bedingungen, sich aktiv mit Kollegen und Freunden im Team sportlich zu betätigen und das gemeinsame Erreichen des Ziels zur erleben.“



Schüler und Jugendtriathlon

Die jungen Nachwuchstriathleten haben beim Schüler- und Jugendtriathlon die Möglichkeit, Triathlon-Luft zu schnuppern. Auf 200 m Schwimmen, 5 km Radfahren und 1 km Laufen können sie erste Triathlon-Erfahrungen sammeln.

Olympische Distanz für ambitionierte, erfahrene Triathleten

Als fünfte Disziplin wird die olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 44 km Radfahren, 10 km Laufen) angeboten, wo erfahrene Triathleten aus ganz Deutschland am Start sind. „Die Triathleten sollten hier bereits Erfahrungen bei zwei bis drei Volkstriathlons gemacht haben, um diese anspruchsvolle Leistung gesund ins Ziel zu bringen“, erwähnt der 2. Vorsitzende Jörg Brouwer, bei dem die Gesundheit der Teilnehmer immer im Vordergrund steht.

Abgesperrte Radstrecke und maximale Sicherheit im Wasser

„Unser Ziel ist ganz klar“, ergänzt Christoph Hermes, „wir wollen einen familiären Triathlon für Jedermann anbieten. Besonders für unerfahrene Triathleten bieten wir ideale Rahmenbedingungen: Kurze Wege, eine übersichtliche und große Wechselzone direkt am Wasser, sowie eine einmalige Schwimmstrecke im Hennesee.“ Sicherheit wird groß geschrieben: „Die Radstrecke, welche von der Badebucht über Remblinghausen bis nach Sögtrop verläuft, ist die gesamte Zeit für den Verkehr voll gesperrt. Und durch die enge Zusammenarbeit mit dem DLRG und DRK Meschede ist eine optimale Sicherheit im Wasser und auf dem Rad gewährleistet. Wir versuchen, hier ein einzigartiges Wohlfühlklima zu schaffen“, beschreibt Christoph Hermes vom Stadtmarketing Meschede den Triathlon.

Infobox Triathlon:

Günstige Early-Bird-Tarife gibt es noch bis zum 14. April 2019.

Schüler- und Jugendtriathlon 200 m Schwimmen, 5 km Radfahren und 1 km Laufen

(10 – 15 Jahre) Start 10.45 Uhr

Einzelstarter 1500 m Schwimmen, 44 km Radfahren und 10 km Laufen

in der Olympischen Distanz Start 12.00 Uhr

Einzelstarter 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen

in der Volksdistanz Start 13.00 Uhr

Sprintdistanz 200 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen

Einzelstarter Start 13.00 Uhr

Staffel 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen

Volksdistanz Start 13.00 Uhr

Infos und Anmeldung unter www.ith-hennesee-triathlon.de



Infobox Panoramalauf: Early-Bird-Tarife



Günstige Early-Bird-Tarife gibt es noch bis zum 17.02. 2019

17,5 km Panorama-Walk Start: 9.30 Uhr

17,5 km Panoramalauf Start: 9.50 Uhr

1 km Grundschullauf-Meisterschaften Start: 10.00 Uhr

1 km Kinder/Jugendlauf Start: 10.25 Uhr

2 km Kinder/Jugendlauf Start: 10.35 Uhr

10 km Uferweglauf Start: 11.30 Uhr

400 m Bambinilauf Start: 11.45 Uhr

5 km Uferweglauf/ Teamlauf Start: 12.30 Uhr

Infos und Anmeldung unter www.trifun-hennesee.jimdo.com/hennesee-panorama-lauf