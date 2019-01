THE ITALIAN TENORS „Viva La Vita Tour 2019“

Lange haben die Fans gewartet, jetzt endlich kommen THE ITALIAN TENORS auf große Deutschlandtournee!

„Viva La Vita“ – es lebe das Leben! So haben The Italian Tenors ihr neues Album und ihre Tour nicht ohne Grund genannt, denn es versprüht jede Menge sonnendurchflutete italienische Lebensfreude, viel Gefühl und Leidenschaft. Mehr denn je wagt das Trio, bestehend aus LUCA SALA, SABINO GAITA und EVANS TONON, den Spagat zwischen beliebten italientischen Pop-Hits und kunstfertigen klassischen Interpretationen. Sie treten an, italienische Pop- und Filmklassiker auf höchstem, musikalischem Niveau, klassisch zu interpretieren. The Italian Tenors sind auf den Opernbühnen schon seit Jahren Profis. Für alle Drei war es aber immer schon spannend, ihre musikalische Herkunft der Klassik mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen. Schon mit ihrem Debüt-Album „That‘s Amore“ sorgten sie für Furore und intonierten mit Klasse und Verve italienische Popsongs. Die „Viva La Vita Tour 2019“ soll nun live verströmen, was das Album an italienischer Musik- sowie Lebensart nach allen Regeln der Kunst schon erreicht. Natürlich haben The Italian Tenors das Rad nicht völlig neu erfunden, aber mit Stimmgewalt, Persönlichkeit und italienischem Charme gewinnen The Italian Tenors dabei die Herzen des Publikums. Mithilfe des mit Hingabe und Können arrangierten orchestralen Klanges durchbrechen sie galant die Genre-Grenzen und zaubern mit ihrer musikalischen Begabung ein neues, poporientiertes italienisches Bel Canto. The Italian Tenors kreieren einen fantastischen Mix aus Leidenschaft und Musik und nehmen dabei das Publikum mit auf einen musikalischen Ausflug durch Italien. Getragene, weite Melodienlinien über dem ruhig voranschreitenden klassischen Arrangements bieten den drei Sängern viel Raum ihre wunderbaren Stimmen zur Entfaltung kommen zu lassen.

Ein ähnliches Klangkonzept vermittelt beispielsweise auch das Stück „Con Te Partirò“ (bekannter unter dem Namen „Time To Say Goodbye“), welches, im sanften Bolero-Rhythmus gehalten, in der ansteigenden Dynamik den Königsweg zur dreifarbigen Stimmgewalt der Tenöre öffnet. EVANS TONON schwärmt: „Egal ob Zucchero, Morricone oder Verdi – italienischen Komponisten gelingt es über Jahrhunderte hinweg große Melodien zu komponieren und einen fantastischen Mix aus Leidenschaft und Musik zu kreieren. Das liegt uns Italienern im Blut. Das war und ist auch das Konzept unserer Arbeit.“

Tourdaten: THE ITALIAN TENORS – „Viva La Vita Tour 2019”

01.03.2019 Schwarzachtalhalle, Neunburg vorm Wald

02.03.2019 Stadthalle Stern, Riesa

03.03.2019 Stadthalle, Bad Neustadt

06.03.2019 Badnerlandhalle, Karlsruhe

07.03.2019 Stadthalle, Stadtallendorf

08.03.2019 Stadthalle, Hagen

09.03.2019 Stadthalle, Gifhorn

10.03.2019 Stadthalle, Osterholz-Scharmbeck

12.03.2019 MEDIO.RHEIN.ERFT, Bergheim

13.03.2019 Kurtheater, Horn/Bad Meinberg

14.03.2019 Stadthalle, Lahnstein

15.03.2019 Stadthalle, Meschede

16.03.2019 Stadthalle, Wilhelmshaven

17.03.2019 AMO Kulturhaus, Magdeburg

19.03.2019 Kongresshalle, Gießen

20.03.2019 Konzerthaus, Ravensburg

21.03.2019 Stadthalle, Limburg

22.03.2019 Stadthalle, Tauberbischofsheim

24.03.2019 Stadthalle, Erding

26.03.2019 Festhalle, Plauen

27.03.2019 PaderHalle, Paderborn

28.03.2019 Stadthalle, Unna

29.03.2019 Stadthalle, Rheine

30.03.2019 Theater und Konzerthaus, Solingen

31.03.2019 Konzerthalle, Bad Orb

Tickets & Infos gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.hypertension-music.de Links: www.universal-music.de/the-italian-tenors & www.facebook.com/TheItalianTenors