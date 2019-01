Das Stück „Biedermann und die Brandstifter“ des Schweizer Dramatikers Max Frisch zählt seit seiner Uraufführung im Jahre 1958 zum Standardrepertoire deutscher Bühnen und gleichzeitig zu den am häufigsten behandelten Lektüren im Deutschunterricht.

In der Theateraula des Schulzentrums Schmallenberg wird dieses „Lehrstück ohne Lehre“ am Sonntag, 03.02. 2019, 19.00 Uhr, in einer Inszenierung der bekannten Unterfränkischen Landesbühne Schloss Massbach zu sehen sein.

Karten für diesen Theaterabend sind seit Montag, 21. Januar 2019, im Vorverkauf bei der Tourist-Info in Schmallenberg, der Kurverwaltung in Bad Fredeburg und über die Internetseite der Kulturellen Vereinigung www.kulturelle-vereinigung.de erhältlich.