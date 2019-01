Kangaroos starten gegen Essen in den Liga-Endspurt

Mit einem Heimspiel gegen den ETB Wohnbau Baskets Essen läuten die Iserlohn Kangaroos den Endspurt der Hauptrunde ein und wollen sich mit einem Sieg in den Playoff-Rängen festsetzen.

„Jedes Spiel hat jetzt Playoff-Charakter“, betonte Manager Michael Dahmen bereits

umgehend nach der Niederlage in Dresden. Nur noch fünf Spiele stehen für die

heimischen Basketballer in der Hauptrunde an, dann entscheiden Playoffs und

Playdowns um den Auf- und Abstieg. Die Kangaroos wollen sich dabei definitiv einen

Platz unter den besten Acht sichern, dazu ist ein Sieg gegen die ETB Wohnbau

Baskets Essen nahezu schon Pflicht.

Die Mannschaft von Ex-Profi Philipp Stachula konnte erst drei ihrer 17 Saisonspiele

gewinnen und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Headcoach Milos Stankovic warnt

jedoch davor, die Gäste zu unterschätzen: „Sie haben einige gute erfahrene Spieler

im Team, die unangenehm werden können, wenn man ihnen Platz lässt.“ Und

Manager Dahmen schlägt in die gleiche Kerbe: „Das wird definitiv kein Selbstläufer!“

Angeführt wird die Mannschaft vom US-amerikanischen Forward Andre Calvin, der

mit 16,1 Punkten einziger zweistelliger Werfer der Baskets ist und zudem 6,4

Rebounds abgreift. Auf gute Werte kommen auch der englische Small Forward

Joseph Hart (8,3 Punkte, 3,1 Assists), Centerroutinier Patrick Flomo (7,5 Punkte, 6,4

Rebounds) sowie die Guards Jeffrey Martin (9,8 Punkte), Zaire Thompson (8,7) und

Esosa Okundaye (8,6).

Bei den Iserlohn Kangaroos stand nach der Niederlage in Dresden Aufarbeitung auf

dem Programm und schnell zog Coach Stankovic die Schlüsse für das Heimspiel

gegen Essen: „Wir müssen viel aggressiver spielen und vor allem die Ballverluste

reduzieren.“ Gegen die Gäste aus dem nahen Ruhrgebiet hoffen Trainer und Spieler

auch auf die Unterstützung ihrer Fans in der Matthias-Grothe-Halle und wollen

unbedingt den achten Sieg im neunten Heimspiel einfahren.

Iserlohn Kangaroos – ETB Wohnbau Baskets Essen, Samstag, 26.1.2019, 19:30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

