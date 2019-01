Unterhaltsame Autorenlesung mit Michael Martin

Eslohe: Sauerländer sind einfach die Besten. Vom lieben Gott nach seinem Ebenbild erschaffen aus Mutter Erde und Vater Durst. Die Krönung vonner Schöpfung. Das Gelbe von zwei bis drei Eiern. Das Mett in der Wurst. Und dazu noch die klügsten, die schönsten, die härtesten und die bescheidensten Menschen der Welt, vor allem der westfälischen Hemisphäre.

Das jedenfalls behauptet Michael Martin in seinem aktuellen Buch „Sauerländer. Besser geht’s nicht.“ das er im Februar auf einer Lesereise durch das Sauerland vorstellt. Bei seinen Auftritten erklärt der bekannte Autor, woher die Eingeborenen der tausend Berge stammen, was sie bewegt, wie sie leben, wie sie lieben, wie sie quasseln, fuckeln und Feste feiern, auch wenn es gerade mal wieder volle Kanne am Plästern zugange ist.

Es darf gelacht werden! In Kooperation bieten das Hotel „Sauerländer Hof“ und die Buchhandlung „Tintenfaß“, Eslohe am Dienstag, 19. Februar um 19.30 Uhr in Eslohe-Wenholthausen eine unterhaltsame Lesung mit dem Autor im Hotel Sauerländer Hof an.

Der Eintritt beträgt 7.- € inkl. 1 Begrüßungssekt. Karten im Vorverkauf gibt es im Tintenfaß Eslohe ab Freitag, 25. Januar 2019