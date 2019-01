THE 12 TENORS mit Best Of-Programm auf Tour: Die größten Hits des letzten Jahrtausends live!

(fs) Zwölf Top-Tenöre aus dem In- und Ausland, weltbekannte Melodien, eine hochkarätige Band: Dies sind die Grundzutaten einer Best-Of-Bühnenshow, die zwei Stunden Unterhaltung auf höchsten Niveau verspricht. „The 12 Tenors“ begeistern mit eigenen Arrangements der größten Welthits des letzten Jahrtausends. Ob Robbie Williams‘ „Angels“, „O sole mio”, „Amazing Grace”, „Music“, „Time To Say Goodbye“, „Halleluja“, „Nessun Dorma”, „Mein kleiner grüner Kaktus”, „Dein ist mein ganzes Herz“ oder ein Michael-Jackson-Medley – das genreübergreifende Repertoire des Vokalensembles umfasst neben Liebesballaden und klassischen Arien auch Rock- und Pop-Hymnen. Durch Lichteffekte eindrucksvoll in Szene gesetzt, zündet das Dutzend Tenöre ein Musikfeuerwerk, das vor Spielfreude sprüht und bei dem sich Chorgesang und solistische Einlagen abwechseln.

„Ihr Kapital sind große Stimmen, Charme und Esprit sowie, speziell für die Damen im Saal, das verführerische Augenzwinkern und der kokette Hüftschwung“ (Mainpost). Mit einem Mix aus Gesangs- und Show-Talent „tanzen und wirbeln ‚The 12 Tenors’ durch die Jahrzehnte Musikgeschichte“ (Frankenpost) und bescheren dem Publikum einen Ritt mit der Achterbahn der Emotionen. Egal ob ein Mitglied des international besetzten Sängerensembles als Solist ins Rampenlicht tritt oder die Einheit im Vordergrund steht – die Leidenschaft für die Musik ist vom ersten Moment an spürbar. So wundert es nicht, dass der „Remscheider General-Anzeiger“ im Anschluss an einen Auftritt bemerkte: „The 12 Tenors hatten ihr Publikum vom ersten Takt an im Griff!“ Abdruck honorarfrei!

THE 12 TENORS – Best Of-Tour

22.02.19 Olsberg, Konzerthalle Olsberg (20 Uhr)

Einlass circa eine Stunde vor Beginn

Tickets erhältlich per Tickethotline (Tel.: 0361 65430730), online unter www.showfabrik.com, www.reservix.de, www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Tourveranstalter: Showfabrik GmbH, Tel.: 0361 65 430 731, info@showfabrik.com, www.showfabrik.com

Links: www.12-tenors.com, www.facebook.com/12tenors