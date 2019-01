LICHTLOS und luXgut

Agnes-Wenke-Sekundarschule zu Gast im KUNST-WERK Neheim

Lichtlos. Wortwörtlich. Wir sitzen in einem uns völlig unbekannten Raum. Sehen nichts. Nicht einmal die eigene Hand vorm Auge. Lediglich unserem Tastsinn und der vorherigen Info durch Michael Lück ist es zu verdanken, dass wir wissen, dass wir nicht allein sind. Unser Hörsinn trügt – der Schall seiner Stimme scheint viel weitläufiger als die Größe unseres ovalförmigen Sitzkreises es zulässt. Die anfängliche Nervosität und das damit verbundene Kichern und Tuscheln schwinden. Langsam, aber sicher. Es wird still. Alle warten auf das, was nun passieren wird.

Unter jedem unserer Stühle befindet sich ein Gegenstand. Für uns nicht sichtbar. Nur ertastbar. 13 Schülerinnen und zwei Lehrkräfte versuchen, allein durch ihren Tastsinn den jeweiligen Gegenstand zu bestimmen. Einige beschreiben ihn. Seine Beschaffenheit. Seine Größe. Seine Flexibilität. Nur wenige erraten ihn richtig. Von der anfänglichen Beklemmung in der Brust merken wir immer weniger. Zu sehr sind unsere Gehirne damit beschäftigt, uns verschiedenste Bilder zu präsentieren. Umso größer die Verwirrung darüber, dass die eine ein Ohr in der Hand hält, eine andere eine Zahnbürste. Die nächste ein Frisbee.

Im nächsten Schritt ist Phantasie gefragt. Was können diese Gegenstände mit unserem vorher mit Michael Lück besprochenen Oberthema “Meine Welt, mein Frieden und ich” zu tun haben? Schnell wird den Schülerinnen klar, worüber wir sprechen. Einige erkennen schnell die Zusammenhänge zwischen den Metaphern und ihrer Umwelt. “Das Ohr steht für das Zuhören und/oder Hinhören (…)” – die mittlerweile freie und ungezwungene Atmosphäre lässt eigene Interpretationen zu. Das Thema soll uns noch einige Zeit beschäftigen – immer mehr reflektieren die Schülerinnen auch ihr eigenes Handeln.

Google VR, Streichhölzer und Meldungen aus der Tagespresse

Nach gefühlt 30 Minuten (Echtzeit 60 Minuten) verlassen wir entspannt und geflasht zugleich den Lichtlos-Raum. Es folgt ein Rundgang durch die aktuelle Ausstellung “luXgut” – vielen Dank an Christoph Meinschäfer und Tosca Fahlefeld. Ins Auge fallen uns direkt die einzigartige Ausstellung “Streichhölzer 1.0” von Pia Kintrup. Imponierend und schockierend zugleich finden wir jedoch die Ausstellung “Faits Divers” von Maximilian König. Für diese Fotografien wurden Extremsituationen jugendlichen Lebens nachgestellt – basierend auf Meldungen aus der Tagespresse.

Im nächsten Moment stehen wir wieder im Fotostudio. Die Schülerinnen haben es auf “Tilt Brush” (Google VR) abgesehen – mit der VR-Brille auf der Nase und den beiden Controllern in der Hand können sie sich kreativ austoben. Nicht auf einem Blatt Papier oder am PC, sondern virtuell, frei von begrenztem Platz und in 3D. Der gesamte Raum ist die Leinwand.

“Megagut”, “cool”, “interessant” und “spannend” – das sagen die Schülerinnen der Medien-AG. Fotografie, Architektur, Design, Choreografien und technische Anwendungen rund ums Thema Licht – das ist es, was die Ausstellung luXgut ausmacht.

Foto und Text: Thora Meißner