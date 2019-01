Kinder-Uni an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede

… und das Auto der Zukunft: Kinder-Uni an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede / Anmeldung bis zum 21. Januar möglich



Meschede. Marktwirtschaft, Mondlandung, Luftkissenboote und das Auto der Zukunft: Hierum geht es in der Kinder-Uni an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede. Kinder von acht bis zwölf Jahren können sich noch bis zum 21. Januar für einen Studienplatz bewerben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Insgesamt finden im Februar immer mittwochs vier Vorlesungen statt. Jede der vier Veranstaltungen dauert 45 Minuten und wird zweimal angeboten: jeweils um 14.45 Uhr und um 17.00 Uhr. Begleitpersonen können die Vorlesungen auf einer Leinwand im Foyer verfolgen. Zudem lädt die Mensa zu einem Besuch ein und bietet Kuchen und Getränke an.

Los geht es am 6. Februar mit der Vorlesung von Prof. Dr. Falk Strotebeck zum Thema „Soziale Marktwirtschaft – wie Markt und Staat die Wirtschaft steuern“. Am 13. Februar erklärt Prof. Dr. Christian Kutzera den Kindern das Auto der Zukunft und ob es mit oder ohne Fahrer fährt. Bei Prof. Dr. Jörg Kolbe geht es am 20. Februar um 50 Jahre Raumfahrt – wie Raketen uns ins All befördern. Und am 27. Februar spricht Prof. Dr. Matthias Hermes über Maschinen für Wasser, Land und Luft – wie bewegt sich ein Luftkissenboot?

Partner der Kinder-Uni 2019 sind: Erlebnisberg Kappe Winterberg, Outdoorzentrum Sorpesee, Sparkassen im Hochsauerlandkreis, der Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede und das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.fh-swf.de/kinder-uni

Foto:

In der Kinder-Uni erklärt Prof. Dr. Jörg Kolbe, wie uns Raketen ins All und auf den Mond bringen

Foto: Pixabay