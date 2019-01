Dorfmittelpunkt und Treffpunkt seit über 100 Jahren

Gemütlichkeit im neuen Glanz beim Gasthof Voss in Arpe

Er ist einer dieser unverwechselbaren Traditionsgasthöfe mitten im Dorf und seit mehr als 100 Jahren Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens. Treue Stammkunden aus den beiden Nachbarorten Arpe und Kückelheim sowie den umliegenden Dörfern und Siedlungen haben dazu beigetragen, dass der Gasthof Voss auch heute noch besteht. Nicht zu vergessen sind die unzähligen Gäste aus Nah und Fern, die im Laufe der Jahrzehnte bei „Heumes“, so die Bezeichnung der Einheimischen für den Gasthof, eingekehrt sind. Immer wieder wurde die gemütliche Gaststube den veränderten Zeiten und Ansprüchen der Gäste angepasst. Nach umfassender Renovierung in diesem Herbst erstrahlen die Gaststube und das angrenzende Restaurant des Gasthofes Voss in Arpe in neuem Glanz. Ideenreichtum, Einsatz und Optimismus der neuen Inhabergeneration haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Familienbetrieb nach wie vor bestens besucht wird.

Andre und Heike Voss führen den Gasthof, das Hofcafé und Heumes Scheune, die vor sieben Jahren aus den ehemaligen Wirtschafts- und Stallgebäuden entstand in fünfter Generation. Heumes Scheune hat sich zu einem wichtigen Standbein von Familie Voss entwickelt. Zahlreiche Familienfeiern oder sonstige Veranstaltungen finden hier das ganze Jahr über statt. Auch der alltägliche Betrieb im Gasthof wird mit viel Engagement und frischen Ideen geführt. Die gerade erfolgte gründliche Renovierung von Gastraum, Theke und Restaurant unterstreicht den Anspruch nach moderner, gemütlicher Gastlichkeit. Als gelernter Koch setzt Andre Voss dabei auf regionale Speisen, die er fast täglich (außer mittwochs und donnerstags) in der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr und von 18:00 bis 21:00 Uhr zubereitet. Ehefrau Heike kümmert sich um den freundlichen und reibungslosen Service. Beide legen großen Wert darauf, möglichst frische und regionale Zutaten zu verwenden. Forellen aus den eigenen Teichen, Rindfleisch von selbstgezüchteten Tieren oder die selbstgeräucherte Hausmacherwurst sind bei den Gästen bekannt und beliebt. Im Veranstaltungskalender von Heumes Scheune stehen das ganze Jahr über interessante und unterhaltsame Events: vom traditionellen Apfelfest bis zu kulinarischen Kleinigkeiten oder Comedy- und Dinner-Veranstaltungen. In den Sommermonaten ist das gemütliche Hofcafé im Innenhof ein beliebtes Ziel von Radlern, Bikern und Wanderern.

„Wir sind sehr froh, dass wir unsere Gaststube mit dem Thekenraum nach so kurzer Umbauzeit wieder eröffnen konnten“, erzählt Andre Voss. „Ohne die zuverlässigen, örtlichen Handwerker und die vielen anderen fleißigen Helfer wäre es uns nicht gelungen, Theke, Fußböden und Wände in dieser kurzen Zeit zu renovieren. Das gesamte Mobiliar

wurde ebenfalls erneuert, sodass in den neuen Räumen nun rund 70 Personen gemütlich Platz finden.“ Heike Voss ergänzt: „Uns ist vor allem wichtig, dass die Gäste sich wohlfühlen und gerne wiederkommen. Kaffee und unsere hausgemachten Kuchen servieren wir jetzt ebenfalls hier. In Heumes Scheune finden die Gruppen- und Familienfeiern statt.“

Für Familienfeiern bietet Familie Voss den kompletten Service: von der Dekoration und Raumgestaltung bis zu Getränken und Speisen ganz nach Wunsch. Weitere Informationen unter 02971 86971 oder www.gasthof-voss.de