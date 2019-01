Bringen Sie Sauerland-Landschaften in Ihre Wohnung

Wo können wir uns am besten erholen? Natürlich, im Grünen. Wenn wir die Großstadt verlassen, legen wir unser Telefon beiseite und trennen uns vom Internet, dadurch können wir schließlich sehen, wie die uns umgebende Welt wirklich aussieht. Grüne Felder, dichte Wälder, kristallklare Seen und farbenfrohe, auf Ästen sitzende Vögel – kann uns bei einem solchen Anblick vor unseren Augen etwas fehlen? Was sollten wir tun, wenn wir in einer Stadt leben und solche Landschaften jeden Tag genießen wollen? Es gibt eine sehr einfache Art und Weise, dies zu tun.

Fototapeten aus dem malerischen Sauerland – einer der schönsten Ecken des Landes – werden dafür sorgen, dass wir, unabhängig davon, wo wir wohnen und welche Aussicht sich vor den Fenstern unserer Wohnung erstreckt, Landschaften bewundern werden, von denen wir bisher nur träumen konnten. Eine phänomenale Fotografie wird das Erscheinungsbild unseres Wohn- oder Schlafzimmers völlig verändern. Warum schlagen wir eine solche Dekoration vor? Denn im Gegensatz zu einem Bild oder einem Poster sorgt eine großformatige Darstellung für wirklich phänomenale Ergebnisse. Wenn wir eine solche Darstellung an der Wand anbringen, haben wir den Eindruck, als ob wir wirklich an einem ganz anderen Ort wären. Solche Landschaften, die an der Wand angebracht werden, haben viele Vorteile, über die wir Ihnen gerne erzählen.

Eine Darstellung, die einen kleinen Raum optisch vergrößert

Das Sauerland ist ein Ort, an dem man sich wirklich entspannen kann. Es ist ruhig und vor allem intim, denn hier dominiert nicht der Mensch, sondern die Natur. In dieser hügeligen Hochlandregion kann man sich wirklich wie in einer anderen Welt fühlen. Es gibt keine Wolkenkratzer, keine verstopften Straßen oder keinen allgegenwärtigen Lärm, an den wir uns in der Stadt bereits gewöhnt haben. Grüne Felder und Hügel, die sich bis zum Horizont erstrecken, ermöglichen uns, sich frei zu fühlen. Was wäre, wenn wir eine solche Landschaft ins Wohnzimmer bringen würden? Dadurch schaffen wir ausgezeichnete Bedingungen für die Erholung. Stellen Sie sich vor, dass Sie nach einem anstrengenden Tag im Büro zurückkommen, dass Sie sich auf das Sofa setzen und eine idyllische Landschaft genießen. Klingt ansprechend? Von einer solchen Lösung wird jedoch nicht nur unsere Stimmung profitieren. Wenn wir einen kleinen Raum haben, können wir ihn auf interessante Weise optisch vergrößern. Indem wir eine solche Darstellung an der Wand anbringen, werden wir das Wohnzimmer größer erscheinen lassen. Die Illusion von Tiefe, die in einer malerischen Landschaft enthalten ist, wird unsere Wahrnehmung von Raum verändern. Für ein Wohnzimmer schlagen wir ein weitreichendes Panorama vor. Für ein Schlafzimmer eignet sich eine romantische Darstellung mit einem Sonnenuntergang besser.

Grün – die perfekte Farbe zum Entspannen

Welche Farben sollten in der Wohnung verwendet werden? Derzeit sind Grautöne sehr beliebt, die in modernen Arrangements oft verwendet werden. Solche Farben können uns jedoch auf lange Sicht deprimieren und uns in eine negative Stimmung versetzen. Wenn wiederum zu ausdrucksstarke und energiegeladene Farbtöne verwendet werden, entsteht ein schwer beherrschbares Chaos. Unsere Idee ist es, das moderne Design mit einer von tiefem Grün dominierten Landschaft zu variieren. Wenn wir den minimalistischen Charakter des Raumes bewahren wollen, sollten wir einen Nadelwald aus der Vogelperspektive wählen, der von der Straße durchschnitten wird. Diese einzigartige Komposition wird einen modern eingerichteten Raum perfekt ergänzen. Wenn wir jedoch den asketischen Charakter der Innendekoration durchbrechen wollen, lassen wir unserer Phantasie freien Lauf und setzen auf eine idyllische Darstellung, die ein Lächeln auf unsere Gesichter zaubert. Was schlagen wir vor? Eine saftig grüne Weide, auf der charakteristische Kühe mit langen Haaren und schönen Hörnern grasen. Wir sollten keine Angst vor ungewöhnlichen Lösungen haben. Auch wenn die Idee, ein Bild einer Kuh im Wohnzimmer zu platzieren, überraschend erscheinen mag: Wenn wir in den Raum z.B. eine Tierlederimitation auf den Boden legen und Weidenaccessoires einführen, verwandeln wir ein uninteressantes modernes Arrangement in einen originellen eklektischen Stil. Da wir das Thema Tiere angesprochen haben, haben wir noch eine weitere Idee für eine interessante Raumdekoration . Wir sollten eine Fototapete Vögel verwenden. Im Sauerland gibt es wirklich einzigartige Vogelarten.

Sauerland – das Land der schönen Vögel

Apropos malerische Natur, man sollte nicht die Bewohner vergessen, dank denen ein Ort wie das Sauerland noch schöner wird. Inspiriert von den geflügelten Bewohnern der lokalen Wiesen, Wälder und Seen, möchten wir eine einzigartige Dekoration anbieten – eine Fototapete Vögel. Bilder von bunt gefiederten Vögeln werden in unserer Wohnung zu einem einzigartigen dekorativen Akzent. Wir können sie in ein Wohn- und Schlafzimmer, in einen Flur, in eine Küche und sogar in ein Badezimmer bringen. Wasserdichte und gegen mechanische Beschädigungen beständige Materialien machen Fototapeten zu einer Dekoration, die durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen nicht beschädigt wird. Welche Motive haben wir ausgewählt? Als Erstes ist sicherlich die Goldammer zu nennen, die uns ermöglicht, eine monotone Dekoration mit seiner ausdrucksstarken Farbe zu beleben. Der Zweite auf unserer Liste ist der Bluthänfling mit einem roten Bauch. Der dritte Gast, den wir einladen möchten, ist der Feldsperling mit einem braunen Kopf und Flecken auf den Wangen, die einer Röte ähneln. Der letzte, aber sicherlich phänomenalste Gast ist der Eisvogel. Da er die Wasserumgebung liebt, eignet sich eine solche Fototapete Vogel für ein Badezimmer perfekt.

Statt in exotischen Ländern und entlegenen Ecken der Welt nach Inspiration zu suchen, schauen wir uns um und entdecken schönste Orte der Welt, die in unserer Umgebung zu finden sind. Malerische Landschaften des Sauerlandes und seiner geflügelten, farbenfrohen Bewohner werden unsere Wohnung bis zur Unkenntlichkeit verändern, und wir finden die ideale Umgebung für die Erholung, die wir jeden Tag genießen werden!