Ab Sonntag, dem 20.01.2019 läuft die online-Abstimmung zu den Sportlerwahlen anlässlich der 22. HSK-Sportgala am 30.03.2018 in der Konzerthalle Olsberg. Die Vorschlagsliste für den Vorausscheid, den Link zur online-Abstimmung sowie alle weiteren Informationen zum Wahlverfahren finden Sie unter: https://www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hsk-sportgala. Dann bitte auf HSK SPORTGALA 2019 gehen.

Der Vorausscheid in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018 erfolgt bis Sonntag, den 03.02.2019.

In der Kategorie Gerd-Winkler-Ehrenpreis 2018 sowie beim Behindertensportpreis 2018 ist aufgrund der Vorschläge ein Vorausscheid nicht notwendig.

Die jeweils sechs besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften kommen in den Finalausscheid.

Wir freuen uns auf eine große Resonanz aus der gesamten Bevölkerung und sind schon jetzt sehr gespannt auf die Ergebnisse.