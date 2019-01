In der Ausstellung von Interieur-Bildern, wie sie in der Form erstmalig in Eslohe zu sehen ist, zeigt Gero Troike große und kleine Bilder von Innenräumen und Innenansichten mit sehr unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der bekannte Bühnen- und Kostümbildner malt in seinem Atelier an unterschiedlichen Orten morgens, mittags, nachmittags und abends und manchmal in der Nacht, Die Lichtverhältnisse sind immer anders und somit auch der Blick auf die gezeigten Situationen. Gero Troike bemüht sich in seinen Bilder um einen Gleichklang und will mit seiner Kunst anregen und ermutigen. Und so können die Kunstwerke im Foyer und auf der Empore des Rathauses in Eslohe für die Menschen, die hier arbeiten oder ein- und ausgehen interessant und wichtig sein. Bürgermeister Stephan Kersting bemerkte daher erfreut: „Man hat den Eindruck, als ob die Bilder hier schon immer hingen.“ Das werden sie allerdings nicht.