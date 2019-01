Für alle Filmfans, Youtuber, Gamer, 3D-Artists und mehr, findet ein wöchentlicher Treffpunkt für Animation in der JUGENDKUNSTSCHULE kunsthaus alte mühle statt. Ab dem 17. Januar gibt es jeweils donnerstags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr die Möglichkeit, weiter an eigenen Ideen und Projekten zu arbeiten – egal ob zu Animation, Trick(-film) oder 3D-Technik. Da es sich um ein offenes Angebot handelt, kann man zu jeder Zeit dazukommen und eigene Ideen frei gestalten. Technik und Materialien können aus dem Bestand genutzt werden. Alle technikbegeisterten Jugendlichen ab 12 Jahren sind herzlich dazu eingeladen. Begleitet wird die Werkstatt von einer Medienexpertin. Auf dem YouTube-Kanal der JUGENDKUNSTSCHULE können auch alle entstandenen Werke gezeigt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, also gerne reinschnuppern – auch für Anfänger geeignet.

Zur gleichen Zeit donnerstags von 14.30 bis 18.30 Uhr findet auch das offene Atelier in der Jugendkunstschule statt, wo sich alle ab 6 Jahren ganz flexibel und spontan auf Kunst einlassen können. Lediglich ein Kostenbeitrag für Material von 2,00 € pro Teilnahme wird erhoben.