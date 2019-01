„Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an.“ Mit diesen Zeilen aus dem bekannten Schlager „Theater, Theater …“ von Katja Ebstein, begrüßte Werner Schauerte, der 1. Vorsitzende des Theatervereins Hawerland e.V., die zahlreichen Gäste und Mitglieder des Vereins, die zum Festakt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in die Wormbacher Hawerlandhalle gekommen waren. Schmallenbergs Bürgermeister Bernhard Halbe und HSK-Landrat Dr. Karl Schneider hoben in ihren Grußworten die Leistungen und die Bedeutung des Theatervereins lobend hervor. Aus der Laien-Theaterszene überbrachte Klaus Mahlberg, der 1. Vorsitzende des Amateur-Theater Verbandes die Glückwünsche und Grüße für alle Laienbühnen im Lande. Von den heimischen Bühnen waren Abordnungen aus Lenne, Westfeld, Fleckenberg, Kirchrarbach, Oberhundem und Aue-Wingeshausen beim Festabend. Auch alle Vereine aus dem Hawerland überbrachten Glückwünsche und Grüße.

Engagement und leidenschaftliche Begeisterung

Das runde Jubiläum bot Werner Schauerte und den Verantwortlichen des Theatervereine eine gute Gelegenheit, zurück zu blicken und die Höhepunkte der vergangenen Jahre noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Ebenso war es dem ersten Vorsitzenden wichtig, sich bei den vielen Mitstreitern und Mitmachern zu bedanken, die mit Geschick und viel Engagement und leidenschaftlicher Begeisterung und Freundschaft die Entwicklung des Vereins entscheidend mitgeprägt haben. „Unser Verein hat in dieser langen Zeit durch gepflegtes Laienspiel viele tausend Menschen unterhalten und dem Amateurtheater über die Grenzen der Stadt hinaus Anerkennung verschafft. “Nach den zahlreichen Ehrungen besonderer Leistungen für den Theaterverein, demonstrierten zum Abschluss des Festaktes Akteure des Vereins mit einem lustigen Einakter einmal mehr ihr schauspielerisches Können. Für den festlichen Rahmen des Abends sorgte zudem ein junges Streichquartett der Musikschule des Hochsauerlandkreises. Die Mitglieder des Theatervereins und die Gäste des Abends feierten bei herzhaften Leckereien und frischen Getränken noch bis in den frühen Morgen das 50-jährge Jubiläum des Theatervereins Hawerland e.V. (hh)

Theateraufführungen im neuen Jahr

Freitag, 25.01.2019

Eslohe-Salwey, Schützenhalle

Theateraufführung um 19 Uhr.

Weiterer Termin: 27.01., 15 Uhr

Schmallenberg-Lenne, Schützenhalle

Theateraufführung des Theatervereins Einigkeit Lenne, 18 Uhr.

Weitere Termine: Sa., 26.01., 19 Uhr, Sa., 02.02., 19 Uhr,

So., 03.02., 16.30 Uhr, ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen.

Info: www.lenne.de/theaterverein-einigkeit-lenne.html

Samstag, 23.02.2019

Schmallenberg-Wormbach, Hawerlandhalle

Theater-Aufführung des Theatervereins Hawerland e.V., Generalprobe

für Kinder um 15 Uhr.

Weitere Termine: So., 24.02. und So., 03.03. jeweils 17 Uhr, ab

15 Uhr Kaffee und Kuchen, Fr., 01.03. und Sa., 02.03., jeweils

19.30 Uhr, Sa., 09.03., Dorfhalle Westernbödefeld, 19 Uhr.

Info: www.hawerland-theater.de

Sonntag, 03.03.2019

Eslohe-Wenholthausen, Schützenhalle

Theateraufführung „Das Original Wennetal-Theater“, 16 Uhr,

ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen.

Weitere Termine: Sa., 09.03., 19 Uhr, Sa., 16.03., 19 Uhr.

VV ab Montag, 25.02.2019

Info: 02973-809082 oder www.theater-wenholthausen.de