LKW-Schein: Bis 100 % Förderung

Handwerk & Co. profitiert besonders

Viele kleinere Firmen haben bei Transporten häufig das Problem, dass ihre Mitarbeiter keine größeren Fahrzeuge fahren dürfen. Denn: Wer nach 1999 den PKW Führerschein gemacht hat, darf nur noch Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht fahren. Autos oder kleine Lieferwagen zu überladen ist auch keine Lösung, denn dieses ist nicht nur gefährlich, sondern zieht für Fahrer und zum Teil auch für Halter Bußgelder und Punkte in Flensburg nach sich.

Damit die für das Handwerk typischen Transporte in Zukunft auch von jüngeren Mitarbeitern gut bewältigt werden können, bietet die Sauerländer Fahrschule Schnier + Voss als zertifizierter Bildungsträger für Güter- und Personenverkehr eine umfangreiche Aus- und Weiterbildung dazu an.

„

Die Finanzierung der passenden Führerscheine stellt natürlich

ein großes Hindernis dar, sagt Thomas Schnier,

Chef der Fahrschule. Doch dafür gibt es seit einiger

Zeit eine bis zu hundert Prozent staatliche Förderung,

erklärt sein Kompagnon Daniel Voss.

100 Prozent Förderung gibt es für Betriebe mit unter zehn Mitarbeitern. Für Firmen mit 10 bis 250 Mitarbeitern gibt es immer noch einen Zuschuss von 50 Prozent; für Mitarbeiter über 45 Jahre dann sogar bis zu 75 Prozent.

Im täglichen Einsatz bieten Fachkräfte mit erweitertem Führerschein deutlich mehr Flexibilität und die Unternehmen sind so für die Zukunft richtig gut aufgestellt. Schnier + Voss bietet die entsprechenden Weiterbildungen berufsbegleitend oder in Vollzeit an – je nach Anforderung des Betriebes.

Die Förderung beantragt man beim Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur. Wie das genau geht, beantworten die Experten von Schnier + Voss gerne. Neben dem Hauptsitz in Meschede direkt am Bahnhof ist die Fahrschule an Standorten in Bad Fredeburg, Dorlar, Eslohe, Freienohl und Remblinghausen vertreten.

Nehmen Sie bei Fragen einfach

Kontakt auf: Tel. 0291 / 513 16.

Fotos: Matthias Sven Kurz