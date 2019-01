Rock Giants Festival in der Stadthalle Olpe

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren und es gibt noch Tickets an den bekannten Stellen.

Das Event mit den Heroes der 70er und 80er ist ein mitreißendes Rockprojekt.

Die Bandauswahl mit der Musik von Pink Floyd, Led Zeppelin und Deep Purple

garantiert Back to the Roots. Floyd Box (Pink Floyd), Custard Pies (Led Zeppelin)

und Demon’s Eye (Deep Purple) garantieren eine professionelle musikalische Zeitreise der Extraklasse. Jede Band bringt die Songs so originalgetreu rüber, dass sich das Publikum erstaunt die Augen reiben wird. Am Samstag, den 9.2.2019, wird die Stadthalle Olpe zum Rockpalast. Drei Tribute Bands, bei dem jeder, der erstklassige authentische Rockmusik liebt, auf seine Kosten kommt.

Demon’s Eye spielen den 70er Jahre-Deep-Purple-Sound, reproduzieren ihn aber nicht nur, sondern krönen die Songs durch „furios gespielte Improvisationen sowie mitreißende Gitarre-Orgel-Duelle“ (Badische Zeitung). Demon’s Eye nehmen die Zuschauer während ihrer Shows mit auf eine Zeitreise durch die Sternstunden der Purple-Ära. Neben den Dauerbrennern „Highway Star“, „Burn“ und dem unverwüstlichen „Smoke On The Water“ sind auch Lieder zu hören, die das Original schon lange nicht mehr live präsentiert hat. Bestes Beispiel dafür ist die legendäre Hymne „Child In Time“!

Demon’s Eye sorgen mit ihrer Professional Deep Purple Tribute Show im In- und Ausland

für Furore und zollen der englischen Rocklegende Deep Purple derart überzeugend Tribut, dass inzwischen regelmäßig Musiker des Originals gemeinsam mit Demons Eye auf die Bühne gehen. Jon Lord inklusive Sinfonieorchester und Ian Paice von Deep Purple sowie Doogie White von Rainbow – allesamt Musiker von Weltformat – haben bereits mehrfach mit Demon’s Eye musiziert.

Floyd Box, der Pink Floyd Tribute-Band, ist es in den Jahren ihres Bestehens immer wieder eindrucksvoll gelungen, den Sound und das Feeling der legendären Pink Floyd einzufangen und live auf die Bühne zu bringen, sei es in ausverkauften Konzertsälen oder auf Festivals. Mit professioneller Technik und der Leidenschaft für die Musik von Pink Floyd im Gepäck nehmen die Musiker von Floyd Box ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise voller anspruchsvoller, melodiöser und atmosphärischer Rockmusik. Live gespielt und verpackt in eine Bühnenshow mit Videoprojektionen, Licht- und Lasereffekten wird jedes Konzert von Floyd Box zu einem unvergesslichen Erlebnis, nicht nur für Pink-Floyd-Fans.

CUSTARD PIES haben sich mit Leidenschaft zur Aufgabe gemacht, die unvergängliche Magie LED ZEPPELINs, ihre Virtuosität, Vielseitigkeit und Experimentierfreude wieder live auf der Bühne zu entfesseln. Trotz dass die Band – nicht wie LED ZEPPELIN aus vier – sondern nur aus drei Musikern besteht, kommen CUSTARD PIES wie kaum eine andere Tribute-Band ihren Vorbildern atemberaubend nahe und spielen sich mit viel Liebe für Details mitreißend und druckvoll durch ein schillerndes Jahrzehnt ekstatischer Rockmusik. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 haben CUSTARD PIES selbst unter eingefleischten, meist kritischen LED ZEPPELIN Fans immer wieder wahre Begeisterungsstürme entfacht. Das renommierte Musiker-Magazin Gitarre & Bass (August 2005) widmete CUSTARD PIES einen 2-seitigen Artikel mit der Ankündigung im Vorwort „… ein wirklich großartiges Trio, das live absolut überzeugt“.

Gesang, Gitarre: Pascal Cherouny, Drums: Marco Menzer, Bass & Akustikgitarre: Markus Kerkeling.

Tickets gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen:

Olpe: Reisebüro Rumpf, Reisebüro Hilbich – Konzertkasse Siegener Zeitung

Attendorn: Frey Buch und Papier

Finnentrop: TUI Reisebüro

Siegen: Euro Ticket Store, Konzertkasse Siegen

Kreuztal: TUI Reisecenter

Lennestadt: WP/ WR Leserladen und an allen bekannten Stellen.

Ticketservice: www.phono-forum.de / 02373-5351