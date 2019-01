Auch KUFI ist voller Vorfreude: FIL-Rennrodel-WM 2019

Top-Ereignis mit weltweiter Strahlkraft in Winterberg

von Paul Senske

Auch Maskottchen KUFI, der knuffi ge Pinguin vom Südpol, strahlt und freut sich auf das sportliche Top-Ereignis im Sauerland: Die 48. FIL-Rennrodel-WM 2019 wird vom 25. bis 27. Januar in der VELTINS-EisArena ausgetragen.

Nach 1989 und 1991 ist es bereits die dritte Rennrodel-Weltmeisterschaft im Sauerland. Die Vorzeichen für ein Sportund Medien-Ereignis mit großer überregionaler, ja weltweiter Strahlkraft sind sehr gut. Rund 120 Sportlerinnen und Sportler aus über 20 Nationen werden erwartet. An den drei Renntagen der Heim-WM vom 25. bis 27. Januar stehen sieben Entscheidungen an: Die Sprintwettbewerbe Damen, Herren und Doppelsitzer am Freitag (25.1.), die Wettbewerbe Herren Doppelsitzer und Einsitzer Damen am Samstag (26.1.) sowie die Entscheidungen der Einsitzer Herren und der Teamstaff el (27.1.). Die niveau- und stilvolle WM-Eröffnungsfeier steigt am Donnerstag (24.1.) mitten in der Winterberger City.

An den Renntagen für jeden etwas dabei

Ein attraktives Rahmenprogramm mit drei Thementagen wartet auf die Zuschauer der WM. Am Freitag wird die VELTINS-EisArena zum Kinderparadies: Programmhits wie Pelemele, Autogrammstunde mit Kufi sowie eine Schnitzeljagd sind nur einige Highlights für die Kids. Samstag steigt der Partytag unter anderem mit DJ Tony Kaufmann, unterhaltsamen Live-Bands wie der Radioband Deluxe und GrooveJet. Am Sonntag bietet das Programm für Familien genau das Richtige: Vom Eisschnitzer über Samba-Rhythmen bis hin zu Autogrammstunden mit Sportlern. An allen Tagen wartet eine vielfältige Foodmeile auf hungrige Zuschauer.

Sportlich wird nach Olympia 2018 in PyeongChang ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die „Local Heroes“ Robin Geueke und David Gamm (Winterberg) sowie der Hallenberger Einsitzer Christian Paff e hoff en auf eine Teilnahme. Geueke und Gamm gewannen bei der letzten WM 2017 in Igls die Bronzemedaille.