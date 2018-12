25 Jahre Kirchenchor St. Nikolaus Cobbenrode

von Sonja Nürnberger

1993 gegründet, feiert der Kirchenchor St. Nikolaus aus Cobbenrode in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Damals rief Pastor Toborek ihn ins Leben und es fanden sich über 40 Frauen und Männer zusammen, um gemeinsam zu singen. Heute hat der Chor 25 aktive Mitglieder. „Es ist ein kleiner, feiner Chor“, stellt die erste Vorsitzende, Doris Schön, fest. „Es sind Sängerinnen und Sänger zwischen 30 und über 80 Jahren dabei. Dieses Generationenübergreifende und dass sich jeder mit jedem versteht, ist etwas ganz Besonderes.“ Chorleiterin Beate Düsterhaus trägt viel dazu bei. Man merke ihr die Leidenschaft für die Musik und den Chor an sagt Doris Schön: „Beate ist seit 17 Jahren für uns da und wir sind nach wie vor begeistert. Ihre Power und ihre unkonventionelle, offene Art machen die Proben jedes Mal zu einem Erlebnis.“

Traditionell findet alle zwei Jahre in der Weihnachtszeit ein Konzert statt. In diesem Jahr ist es ein wenig anders, steht es doch ganz im Zeichen des Jubiläums. „25 Jahre Kirchenchor

St. Nikolaus – Best of“ lautet der Titel. Weihnachtslieder, Kirchenmusik, aber auch Popsongs – der Chor wird eine bunte Mischung zum Besten geben. „Außerdem haben wir

wieder einen Projektchor ins Leben gerufen, zu dem neue Sängerinnen und Sänger gehören. Dieser Projektchor ist für die fetzigeren Lieder zuständig, meistens die englischsprachigen.“ Zusätzlich wird die Solistin Barbara Belke auftreten. Neben den Chorproben und den Auftritten trifft sich der Chor regelmäßig zum Wandern, für einen Konzertbesuch oder einfach mal zum Kaffeetrinken: „Unser Chor ist einfach eine coole Truppe.“