„Chräsdag“, „Hilge Obend“, „Krisdagsobend“, „Chrissovend“ oder auch „Heljeowend“: Das, was wir heute allgemein als „Heiligabend“ bezeichnen, hat im Sauerland und Wittgensteiner Land viele Namen. Vielfältig und verschieden sind unsere Erinnerungen an das, was wir in Kindheitstagen an weihnachtlichen Erlebnissen gesammelt haben. Was wir zum Thema Weihnachten lesen oder an Fotos oder Filmen anschauen können, erinnert uns dank der Dichte an traditionellen Bezügen immer wie automatisch an unsere eigenen, ganz individuell geprägten Weihnachtsgeschichten.

Worte, Orte, Land und Leute

Die Geschichte des viel zitierten „Festes der Liebe“ wird weiter und weiter geschrieben. Und der Schlüssellochblick ist auch heute noch ein gern verwendetes Mittel, wenn man mit der eigenen Neugier zu ringen hat. Für die allermeisten Kinder ist das Christkind immer noch als Gabenbringer geschätzt und das geheimnisvolle Tun der Eltern steuert sein übriges dazu bei, dass man voller Ungeduld der Bescherrung entgegenfiebert. Die Worte sind selbstverständlich andere, aber mitunter möchte manch dem Christkind am liebsten „Mak dik ob ein Patt!“ zurufen, wie es Christine Koch in weihnachtlichen Versen getan hat, damit es nicht mehr allzu lang dauert, bis das Weihnachtsglöckchen endlich die verschlossenen Türen öffnet.

WOLL wünscht fröhliche Weihnachten

Das ganze WOLL-Team wünscht nicht nur den Sauerländerinnen und Sauerländern hier und in aller Welt ein fröhliches Weihnachtsfest mit vielen schönen Weihnachtsgeschichten.

