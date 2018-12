Schmallenberg. Manch einem wird ihr Gesicht bekannt vorkommen, wieder andere haben schon einmal ihre Stimme gehört, ohne zu wissen, zu wem diese gehört. Daniela Bette-Koch, aufgewachsen im Schmallenberger Sauerland, genauer gesagt in Fleckenberg, ist beruflich als Schauspielerin der bekannten deutschen Serie „Lindenstraße“ sowie als Synchronsprecherin erfolgreich. Und nun stellt sie im neuen Gästemagazin „Begegnung, die Räume schafft“ ihre Heimat vor. Gemeinsam mit Fotograf Klaus-Peter Kappest, einem kleinen Filmteam, sowie einigen Helfern, besuchte sie zwei Tage lang, teilweise schon vor Sonnenaufgang, die schönsten Orte im Schmallenberger Sauerland.

Ihr schauspielerisches Können, die sorgfältig ausgewählten Lichtstimmungen und Landschaften, sowie die Professionalität des „Lichtmalers“ Kappest haben beeindruckende Aufnahmen entstehen lassen, die einen besonderen Blick auf die Region erlauben. Eigene Lieblingsplätze aus Daniela Bette-Kochs Kindheit spielten, neben den von Kappest ausgewählten Orten, eine wichtige Rolle in dem Fotoshooting. „Durch das Bienental in Fleckenberg führte beispielsweise meine tägliche Route mit dem Hund, und auch mit dem Mühlenteich bei Grafschaft verbinde ich schöne Erinnerungen.“, erzählt sie. „Heute, wenn ich zu Besuch bei Familie und Freunden bin, mache ich dort nach wie vor gern einen Spaziergang.“

Begegnungen stehen im Focus

Das Gästemagazin 2019, das gerade druckfrisch erschienen ist, wurde vom Team des Schmallenberger Sauerland Tourismus grundlegend überarbeitet. „Wir haben das Thema „Begegnungen“ ganz in den Mittelpunkt aller Berichte, Geschichten und Bilder gestellt.“, erklärt Tourismusdirektor Hubertus Schmidt. „Es menschelt auf allen Seiten und in allen Geschichten, die unsere Gäste dort lesen. Wir wollten deutlich machen, wie facettenreich Begegnung hier vor Ort erlebbar ist. Angefangen von Begegnungen mit besonderen Menschen, mit der beeindruckenden Landschaft, mit gepflegten Dörfern bis hin zu Begegnungen mit all den kulturellen, sportlichen und historischen Sehenswürdigkeiten unserer touristischen Region. Daniela Bette-Koch ist eine sehr passende regionale Botschafterin, weil sie ihre Besuche im Schmallenberger Sauerland selbst als kleine Auszeiten beschreibt, gern mit den Menschen in der Region zusammen ist und sie hier Zeit für sich findet, als Ausgleich zu ihrem herausfordernden Alltag in Bonn. Sie findet hier genau das, was unsere Gäste suchen und genau das sagen die entstandenen Bilder aus.“