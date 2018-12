Museumslandschaft Kreis Olpe: Termine im Januar 2019

Museum und Technisches Kulturdenkmal Wendener Hütte

„1000 Jahre Eisengewinnung in Südwestfalen“ (Dauerausstellung)

„Die Mütter des Grundgesetzes“ (Sonderausstellung, bis 31.1.)

Di bis So 14–17 Uhr und nach Vereinbarung. Vom 1.11.-31.3. hat nur das Museum geöffnet, das technische Kulturdenkmal ist geschlossen.

Tel.: 02761-81401 oder 81456, www.wendener-huette.de

Museum der Stadt Lennestadt in Grevenbrück

„Moderne Zeiten – Vom Leben im Sauerland 1850 bis 1955“ (Dauerausstellung)

„Die Schatten des Krieges. Kriegserfahrungen der Menschen in den Lennestädter Dörfern 1939 bis 1945“ (Werkstattausstellung)

13.1: 14-17 Uhr Museumssonntag mit offener Führung durch die Dauerausstellung

Di 9–12 u. 14–16 Uhr

Do 9–12 u. 14–17.30 Uhr

Jeden 1. So im Monat 14–17 Uhr

Einlass bis 30 Min. vor Schließung.

Führungen für Schulklassen und Gruppen nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Tel.: 02721-1404 oder 02723-608401, www.lennestadt.de

Südsauerlandmuseum in Attendorn

„Kunst- und Kultur des Kreises Olpe und des südlichen Sauerlandes“ (Dauerausstellung)

„Schalom und Mazel Tov – Jüdisches Leben im Kreis Olpe“ (Sonderausstellung)

6.1.: 15 Uhr Familienführung zur Sonderausstellung

Di bis Fr 11–18 Uhr

Sa 11–15 Uhr

So 13–18 Uhr

und nach Vereinbarung.

Tel.: 02722-3711, info@suedsauerlandmuseum.de

www.suedsauerlandmuseum.de

Bergbaumuseum Siciliaschacht in Lennestadt-Meggen

„140 Jahre Bergbaugeschichte in Lennestadt“ (Dauerausstellung)

Wanderweg zur Bergbaugeschichte in Meggen

Wanderweg zur Bergbaugeschichte in Halberbracht

Das Museum hat vom 16.12.2018-13.1.2019 geschlossen, Führungen sind nach Vereinbarung möglich.

Tel.: 02721-81434 oder 80922, www.bergbaumuseum-siciliaschacht.de

Museum Schönholthausen

„Alltagsleben, Handwerk und Landwirtschaft im Sauerland vom 19. Jh. bis in die 1950er Jahre“ (Dauerausstellung)

„Geliebter Bruder… Auswanderung aus dem Kirchspiel Schönholthausen“ (Dauerausstellung)

Jeden 1. So im Monat 14–17 Uhr

Tel.: 02721-6251, rmertens@gmx.de

www.museum-schoenholthausen.de

Gemeinde-Heimat-Museum Kirchhundem

„Kulturgut Schrabben Hof“ in Silberg

„Bergbau, Landwirtschaft und Alltagsleben im Sauerland vom 19. Jh. bis in die 1950er Jahre“ (Dauerausstellung)

Jeden 1. Mi im Monat um 15 Uhr: Geschichten im Salon mit Petra Griese (Eintritt frei, Spende erbeten)

Jeden 4. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr: offener Singkreis mit Sigrid Baust (5 € p.P.)

Jeden zweiten So im Monat 13–17 Uhr (außer Weihnachten, Ostern, Pfingsten)

und nach Vereinbarung; Führungen für Gruppen nach Vereinbarung.

Tel.: 02764-7613, www.mut-sauerland.de

Attendorner Feuerwehr-Museum

Aus der Geschichte des Feuerlöschwesens (Dauerausstellung)

November bis März: Nach Vereinbarung.

Tel.: 02722-5743 oder 68396, info@attendorner-feuerwehr-museum.de

www.attendorner-feuerwehr-museum.de

Galileo-Park in den Sauerland-Pyramiden in Lennestadt-Meggen

Ausstellungspause bis 15.03.2019.

Tel.: 02721-6007710, info@galileo-park.de

www.galileo-park.de

Sammlung „Weihnachten“ – Rita Breuer, Wenden

Tel.: 02762-7268

„Apfel, Nuss und Mandelkern – Eine Kulturgeschichte der Weihnachtsbäckerei“ (bis 6.1.)

Ausstellung im Museum Dreieich in Dreieichenhain

Tel.: 06103-84914, www.dreieich-museum.de

„Christbaumständer – Vom Charme historischer Tannenbaumfüße“ (bis 27.1.)

Ausstellung in der Wandelhalle Bad Wildungen

Tel.: 05621-9679611 (Wandelhalle) oder 05621-967960 (Museum), www.museum-bad-wildungen.de

Museumssammlung der Stadt Olpe im alten Lyzeum / Stadtarchiv Olpe

Olper Stadtgeschichte (Magazinbestand)

nach Vereinbarung

Tel.: 02761-831293, www.olpe.de

Zeughaus und Museum der Schützengesellschaft Attendorn 1222 e.V.

Museum im historischen Bieketurm

nach Vereinbarung

Tel.: 02722-2370, www.1222ev.de

Kunstsammlung der Jupp-Schöttler-Jugendherberge (Dauerausstellung)

Öffnungszeiten mit Führung nach Vereinbarung.

Tel.: 02721-7293, www.jupp-schoettler-jugendherberge.de

Knochenmühle Finnentrop-Fretter

Technisches Kulturdenkmal

nach Vereinbarung

Tel.: 02724-8258, info@knochenmuehle-fretter.de

Radiosammlung Flöper, Heinsberg

nach Vereinbarung

Tel.: 02723-72995, Radiomuseum_Heinsberg@aol.com

„ZeitFenster“, Oedingen

Ortsarchiv, Sammlung zur Orts- und Kulturgeschichte

nach Vereinbarung

Tel.: 02725-381, ortsheimatpfleger@oedingen.de

www.arge-oedingen.de

Eichener Mühle, Eichen (Drolshagen)

Technisches Kulturdenkmal

nach Vereinbarung

Tel.: 02761/835831, drheinen@gmx.de

www.drolshagen-marketing.de/die-eichener-muhle-20070717.html

