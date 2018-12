Fadeninstallation des Künstlers Manuel Knapp für das Schmallenberger Rathaus-Foyer

Bereits auf der Textile 2018 hatte Manuel Knapp (34) das Publikum mit einer Fadeninstallation begeistert. Der Aufschrei war groß, als das Kunstwerk im kunsthaus alte mühle wieder abgebaut werden musste. Nun ist der junge Künstler aus Mühlacker zurück in Schmallenberg und bringt über die Weihnachtstage eine neue, bleibende Fadenkonstruktion im Foyer des Rathauses an.

Ganze 24 Kilometer Baumwollfaden liegen bereit und warten darauf von Manuel Knapp verarbeitet zu werden. Der Holzrahmen steht schon bereit. 4,00 x 2,40 Meter misst er und nimmt damit einen Großteil der gesamten Ausstellungsfläche ein. Zwischen den acht Dreiecken jeder Seite werden insgesamt 4.616 Fäden in einem geometrischen Raster gespannt. Sehr ähnliche Grün- und Blautöne nutzt Knapp für seine Installation. „Zum einen interessiert es mich, eigene Farbmischungen herzustellen, zum anderen finde ich es spannend, dass sich für den Betrachter im Bild ständig etwas verändert.“ Durch den Hintergrund aus schwarzem Moltontuch kommen die Farben besonders gut zur Geltung. Manuel Knapp möchte mit seinen Werken das menschliche Auge an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen. „Das Auge findet keinen Anhaltspunkt“, erklärt er. Der Betrachter versuche erfolglos, Formen zu erfassen, Vorder- und Hintergrund auszumachen und den Raum zu begreifen. Das Objekt verändert sich stetig, je nachdem, aus welcher Perspektive es betrachtet wird.

Bereits seit sechs Jahren arbeitet Manuel Knapp mit Fäden. Er kennt sich gut aus mit dem Material und seinen Konstruktionen liegt eine Menge Vorarbeit zugrunde. Trotzdem ist die Angst, dass bei der Umsetzung etwas schief geht, immer da. Er muss sehr überlegt und genau arbeiten, damit am Ende alles so wird, wie er es sich ausgemalt hat. Noch dieses Jahr soll die Installation fertig werden und wird von da an dem Foyer des Rathauses einen ganz eigenen Charakter geben. (sn)