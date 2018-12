Neujahrsempfang mit Tradition: Auf ein Bier!

Am 11.01.2019 laden die Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) und die Freizeitwelt Sauerland die gesamte Bevölkerung aus dem Stadtgebiet Schmallenberg in die Kletterhalle Sauerland zum Neujahrsempfang. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto „Auf ein Bier – Ein Hoch auf Schmallenberg“ und bietet allen Schmallenbergerinnen und Schmallenbergern eine gute Möglichkeit zum Kennenlernen und Austauschen.

Bürgermeister Bernhard Halbe und Heinz-Josef Harnacke, der SUZ-Vorsitzende, werden einen Rückblick auf das vergangene Jahr sowie einen Ausblick auf das kommende geben. Thorsten Timm und Christian Koch werden außerdem über anstehende Neuerungen in der Freizeitwelt Sauerland berichten.

„Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung des Stadtgebiets Schmallenberg. In einer lockeren Runde möchten wir mit Ihnen das Jahr 2019 begrüßen. Kommen Sie also gerne mit der Familie, dem Freundeskreis oder dem ganzen Verein ‚Auf ein Bier‘ und nette Gespräche vorbei“, so SUZ-Geschäftsführerin Annabel Hansen.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Voranmeldung nicht erforderlich.