22. HSK-Sportgala – Vorschlags-Frist verlängert!

Listen leider noch sehr spärlich gefüllt

Die Vorschlagslisten zu den Wahlen anlässlich der 22. HSK-Sportgala füllen sich. Allerdings nur sehr langsam. Alle Sportvereine, Stadt- und Gemeindesportverbände, Fachschaften sowie die Vertreter der Presse im HSK wurden angeschrieben. Es ging dabei um die Einreichung der Wahlvorschläge in den einzelnen Kategorien.

Die HSK-Sportgala wird am Samstag, den 30.03.2019 in der Konzerthalle in Olsberg stattfinden. Neben einem hochkarätigen Showprogramm werden in bewährter Form die Athletinnen und Athleten im Hochsauerlandkreis gebührend geehrt.

„Vielen Dank den Vereinen für die ersten Einsendungen.“, so Jens Morgenstern vom KreisSportBund. „Ich möchte aber nochmals an alle Sportorganisationen appellieren, die Vorschlagsmöglichkeiten zu nutzen. Es geht um unsere Athletinnen und Athleten! Und wer als Gast der HSK-Sportgala die strahlenden Gesichter der Geehrten gesehen hat wird sicherlich beipflichten, dass sich der Aufwand lohnt!“

Es gab im letzten Jahr eine Vielzahl hochkarätiger Ergebnisse von den HSK-Athleten, welche sich auch auf den Vorschlagslisten wiederfinden sollten. Die Vordrucke können aber auch auf der Homepage des KSB unter www.sportgala-hsk.de heruntergeladen werden. Die Rücksendung an den KSB kann jetzt bis zum 28.12.2018 erfolgen.

„Unsere Athleten haben es verdient!“ so die Schlussbemerkung von Jens Morgenstern, der auch für weitere Fragen unter 02904-9763251 oder j.morgenstern@hochsauerlandsport.de zur Verfügung steht.