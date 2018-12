Weihnachtskonzerte Popchor NJoy

Bald ist Weihnachten und was ist schöner als sich nach all den vielen Vorbereitungen und Besorgungen bei schöner Musik auf das Fest einzustimmen. Der Popchor NJoy möchte Sie dazu, wie all die Jahre, zu zwei Konzerten einladen. Am Freitag, den 21.12.2018 findet um

20.00 Uhr ein Konzert in der Herz-Jesu-Kirche in Gleidorf statt. Das Duo Indra Jameela Gill und Maik Brieden wird an diesem Abend mitwirken und weihnachtliche Stücke auf Geige und Ukulele spielen. Am Sonntag, den 23.12.2018 öffnen sich die Türen um 17.00 Uhr in der St. Blasius Kirche in Westfeld. Mitwirkende sind hier wie im letzten Jahr das Trio um Nils Albers. Der Chor hat wiederum viele neue Stücke einstudiert und es wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Frische und moderne Songs sowie besinnliche Lieder werden zu hören sein. Freuen Sie sich mit uns auf die Konzerte unter der Gesamtleitung von Chorleiter Christoph Ohm. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Für weitere Infos siehe www.popchor-njoy.de