WOLL-Tannen in Sauerländer Wohnzimmern:

Wir verlosen drei Weihnachtsbäume

Bald ist Weihnachten. Vielleicht haben Sie schon alle Geschenke besorgt. Aber nicht zu gut verstecken, sonst finden Sie die Geschenke für Ihre Liebsten auf einmal nicht wieder. Den passenden Weihnachtsbaum zu finden, dafür können Sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht gewinnen Sie aber auch eine unserer WOLL-Tannen. Sie erinnern sich: Wir haben in den Plantagen der beiden Sauerländer Weihnachtsbaumproduzenten Andre Kotthoff in Meschede-Mielinghausen und Wilhelm Becker-Gödde in Bestwig-Heringhausen drei schöne Tannen gefunden, die wir in diesem Jahr beim Wachsen begleitet haben. In jeder WOLL-Ausgabe 2018 gab es ein Foto der drei Bäume, die an Weihnachten in Sauerländer Wohnzimmern stehen werden. Auf dem ersten Foto waren die Tannen ganz „nackt“ zu sehen, danach waren sie mit Sommerblumen geschmückt. Zuletzt haben wir die Bäume passend zum Herbst mit Stroh und Kürbissen fotografiert. Und in dieser aktuellen Ausgabe sehen Sie sie weihnachtlich geschmückt. Bei den Fototerminen haben wir auch immer Mitarbeiter der beiden Weihnachtsbaumproduzenten „in den Tannen“ gesehen. Denn die Bäume müssen ständig gehegt und gepflegt werden und deswegen ist in den Kulturen das ganze Jahr über was los. Während Anfang des Jahres die Gatterkontrolle die wichtigste Aufgabe ist, damit Rehe die Jungpflanzen nicht anknabbern können, wird der Weihnachtsbaumbetrieb schon im März wieder richtig hochgefahren. Die Kulturen werden vorbereitet, neue Bäume werden gepflanzt. Im April finden weitere Pflanzungen statt und die Kulturen werden gedüngt. Im Mai und Juni werden die Triebe reguliert und die Seitentriebe gekürzt. Im August und September zeichnen Kotthoff und Becker-Gödde ihre Bäume mit Etiketten aus, um sie in unterschiedliche Qualitäten einzuteilen und damit auch den Preis festzulegen. Im November und Dezember werden Bäume gefällt. Bald werden auch unsere drei WOLL-Tannen, die wir verlosen wollen, abgesägt. Eine Tanne geht nach Meschede, eine nach Bestwig und eine nach Olsberg.

Text: Nicola Collas, Fotos: S. Droste