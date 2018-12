Fröhliche Weihnacht überall

Warsteiner Weihnachtsmarkt findet am dritten Adventswochenende statt

Warstein, 4. Dezember 2018 – Wenn die dritte Kerze auf dem Adventskranz angezündet werden kann, ist jedem Warsteiner klar: Es ist wieder Weihnachtsmarkt. Der Verkehrs- und Gewerbeverein, We ♥ Warstein und die Warsteiner Brauerei laden vom 14. bis 16. Dezember alle Bürger mit einem abwechslungsreichen Programm und dem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Für einen gemütlichen Weihnachtsmarkt an der Domschänke benötigt man: ein stimmungsvolles Ambiente, am besten mit Tannenbäumen und niedlichen Buden, Programminhalte für Jung und Alt sowie engagierte Initiatoren. Und wie jeder weiß, sind beliebte und neue Aktionen geplant, um die Besucher zu begeistern. Der diesjährige Weihnachtsmarkt öffnet am 14. Dezember ab 16 Uhr seine Weihnachts-buden. Nach der feierlichen Eröffnung um 18 Uhr durch Christoph Schmitt-Nüse steigt die Vorfreude auf den abendlichen Höhepunkt: den Besuch des Weihnachtsmannes. Um 18.30 Uhr werden nicht nur Kinderaugen größer, wenn der Weihnachtsmann seinen Weg nach Warstein findet und kleine Geschenke verteilt.

Zu späterer Stunde können sich alle Besucher durch das vielfältige kulinarische Angebot naschen – von herzhaftem Grünkohl über geräucherten Fisch bis zum süßen Crêpes – oder das ein oder andere Weihnachtsbier trinken.

Wer den möglichen Stress in der Adventszeit hinter sich lassen möchte, ist beim „Relax-Mas“ genau richtig. Erstmalig bietet Bianka Kröger Samstag und Sonntag eine 45-minütige Entspannungsübung an, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Für diese „Phantasiereise“ benötigen Interessierte keine Sportkleidung oder Vorkenntnisse – das Angebot ist selbstverständlich kostenlos. Samstagabend betritt um 17 Uhr der Männergesangsverein die Bühne, um 19.30 Uhr rundet das Konzert der Jagdhornbläser diesen Abend im Advent musikalisch ab.

Um 12 Uhr kann am Sonntag auf dem Warsteiner Weihnachtsmarkt wieder geschlemmt und sich für den Einkaufsbummel gestärkt werden. Denn ab 13 Uhr haben die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet und bieten viele Möglichkeiten, Geschenke für die Liebsten zu erstehen. Den stimmungsvollen Abschluss bildet um 17 Uhr ein Dämmerschoppen mit weihnachtlichen Liedern der Stadtkapelle Warstein. „Fröhliche Weihnacht überall. Tönet durch die Lüfte froher Schall.“

Große Adventsverlosung: Wenn sich das Einkaufen lohnt

Warsteiner, die zwischen dem 1. und 24. Dezember in der Innenstadt einkaufen, haben die Möglichkeit an der Adventsverlosung teilzunehmen. „Dieses Jahr verlosen wir Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von stolzen 1.700 Euro. Die Gutscheine können in allen hiesigen Geschäften eingelöst werden“, freut sich Christoph Schmitt-Nüse.

Der Warsteiner Weihnachtsmarkt vom 14. bis 16. Dezember im Überblick:

Freitag: ab 16 Uhr; offizielle Eröffnung des Markts findet um 18 Uhr statt

Freitag um 18.30 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

++++++

Samstag: ab 16 Uhr

Samstag von 16 bis 16.45 Uhr: „Relax-Mas: eine Einladung zur Entspannung für Kinder“

Samstag von 17 bis 17.45 Uhr: „Relax-Mas: eine Einladung zur Entspannung für Jugendliche und Erwachsene“

Samstag 17 Uhr: Auftritt des Männergesangsvereins

Samstag 19.30 Uhr: Konzert der Jagdhornbläser

++++++

Sonntag: ab 12 Uhr; verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Sonntag von 14 bis 14.45 Uhr: „Relax-Mas: eine Einladung zur Entspannung für Kinder“

Sonntag von 15.30 bis 16.15 Uhr: „Relax-Mas: eine Einladung zur Entspannung für Jugendliche und Erwachsene“

Sonntag um 17 Uhr: Dämmerschoppen mit der Stadtkapelle Warstein

Weihnachtsangebot:

Reibekuchenstand: Liebevoll zubereitete Reibekuchen

Honigbude: Süßes aus der Imkerei

Likörstübchen: Liköre, Obstbrände, Winzer-Glühwein sowie frisch gezapftes Warsteiner

Fischhütte: Geräucherte Forellen

Weihnachtsbäckerei: Waffeln, Crêpes, allerlei Weihnachtsgebäck, Kaffee, Kakao und Zipfelbub

Futterkrippe: Grillschinken mit Krautsalat im Brötchen, Grünkohl, Bratwurst vom Grill

Weihnachtsausschank: Frisch gezapftes Warsteiner und Warsteiner Weihnacht, Winzer-Glühwein, Apfelpunsch, Kakao (auch mit „Schuss“) und Warsteiner Fanartikel

Wursttheke: In der angrenzenden Ladenfläche bieten die Bürgerschützen ihre beliebten Hausmacher Wurstwaren an

Weitere Informationen gibt es auf dem Veranstaltungsflyer oder unter www.vug-warstein.de; www.welovewarstein.de; www.warsteiner.de und auf www.facebook.com/warsteiner