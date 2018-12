Holthausen. Zurzeit zeigt das Schieferbergbau- und Heimatmuseum in Holthausen eine umfangreiche Karl-May-Ausstellung. Im Begleitprogramm kommt Schauspieler Jean-Marc Birkholz für eine Winnetou-Lesung am Sonntag, 9. Dezember ins Museum.

Als Schauspieler spielt Jean-Marc Birkholz seit vielen Jahren die Helden Karl Mays auf der Theaterbühne und hat zahlreiche Hörspiele gesprochen. Jetzt können ihn alle in einer Lesung erleben.

In einem lebendigen Vortrag wird Jean-Marc Birkholz seine Zuhörer in eine Welt voller spannender Abenteuer, heftigen Zweikämpfen und Geschichten von hohen Werten und tiefer Freundschaft entführen. Der Schauspieler liest hierbei nicht nur aus Karl Mays 1893 erschienenem Roman “Winnetou 1”, sondern berichtet zwischendurch auch anhand von Anekdoten und Bildprojektionen von seiner Arbeit als Schauspieler auf der Freilichtbühne. Seit 2008 ist Jean-Marc Birkholz nun bei den Karl-May-Festspielen Elspe verpflichtet. Zunächst übernahm er die Rollen „Bloody Fox”, „Kleiner Bär”, „Old Firehand” und auch „Old Shatterhand“, bevor er dann im Jahr 2012 schließlich „Winnetou” wurde.

Mit seiner eindrucksvollen Baritonstimme bringt er den Zuhörern in der einstündigen Lesung die bewegte Geschichte der selbstherrlichen Aneignung der indianischen Ländereien durch weiße Siedler und den heroischen Kampf der Apachen gegen den Bau einer ungewollten Eisenbahnlinie durch ihr Land zu Gehör. Dabei zieht der Schauspieler Alt und Jung gleichermaßen in seinen Bann. Die Geschichte um Winnetou, seine schöne Schwester Nscho-Tschi und den Kampf mit den weißen Gangstern untermalt er mit Berichten von den Aufführungen bei den Karl-May-Festspielen in Elspe. Mit vielen Beispielen aus seinen zahlreichen Auftritten in den verschiedensten Rollen als Indianer oder „weißer Mann” erläutert Jean-Marc Birkholz die Vorgänge auf und hinter der Freilichtbühne.

Die Lesung beginnt um 15.00 Uhr im Museum Holthausen. Es besteht freie Platzwahl.

Info auch unter www.museum-holthausen.de