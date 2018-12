Auf ein erfolgreiches Jahr 2018 konnte der Sauerland-Tourismus auf seiner diesjähri- gen Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Drolshagen- Germinghausen zurückblicken. Besonderen Grund zur Freude gaben die weiterhin guten Gästezahlen. Das hält die Sauerländer Touristiker aber nicht davon ab, bereits an der zukünftigen Ausrichtung im Rahmen der „Strategie 2019+“ zu arbeiten und so den Blick auf das kommende Tourismusjahr zu richten.

„Gemeinsam haben wir in diesem Jahr viel erreicht“, resümierte Geschäftsführer Thomas Weber und spielte damit auf die zahlreichen Projekte an, die das touristische Jahr 2018 im Sauerland geprägt haben. Während beispielsweise in der Sauerland-GastgeberWerkstatt heimische Betriebe in Seminaren für zukünftige Aufgaben fit gemacht wurden, steht seit Mai mit dem „Bilderpool Südwestfalen“ eine Bilddatenbank für die Unternehmen, Kommunen, Vereine und Institutionen der Region zur Verfügung, über die kostenlos Fotomaterial zur frei- en Nutzung abgerufen werden kann. Erfreut zeigte sich Weber auch über die vielen Investiti- onen und neu angestoßenen Projekte der touristischen Partner, die er anhand einzelner Bei- spiele vorstellte. „Diesen Weg müssen wir auch weiterhin konsequent verfolgen, um mit in- novativen Angeboten und hoher Qualität am Markt zu punkten“, betonte Weber.

Gästezahlen auf gleichbleibend hohem Niveau

Positives gab es auch beim Blick auf die aktuelle Gästestatistik zu berichten. So kamen im Zeitraum von Januar bis September insgesamt 2,03 Millionen Gäste für eine Auszeit in die grüne Freizeitregion, ein gleichbleibend hoher Wert im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Über- nachtungszahlen liegt der Wert mit 6,24 Millionen ebenfalls auf dem Niveau des Jahres 2017. Die zugrunde liegenden Zahlen beziehen sich dabei auf die gesamte touristische Re- gion inklusive der in Hessen liegenden Kommunen Diemelsee und Willingen sowie Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn. „Mich freut besonders, dass auch das Sauerland von der positiven Entwicklung im Deutschlandtourismus profitiert und als ganzjähriges Urlaubsziel punkten kann“, so Eckhard Henseling, stellvertretender Geschäftsführer des Sauerland- Tourismus. „Ein wichtiger Faktor hierfür ist hohe Qualität und stetige Investitionen in die tou- ristische Infrastruktur.“

Ausblick auf das Tourismusjahr 2019

Eine Überleitung auf das kommende Jahr und die anstehenden Aufgaben gab Thomas Weber im Rahmen eines ersten Ausblicks der zukünftigen „Strategie 2019+“. Denn gemeinsam mit dem renommierten Beratungsinstitut dwif-Consulting GmbH aus Berlin arbeitet Sauer- land-Tourismus bereits intensiv an der zukünftigen Aufstellung der Region. „Unser Ziel ist es, als moderner Lebens- und Freizeitraum attraktiver zu werden und für Bürger, Zuzügler und Gäste individuelle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu schaffen“, so Weber. Hierbei gehe es unter anderem auch darum, die Ausrichtung weg von der reinen Marketingorganisation hin zum übergreifenden Destinationsmanagement zu verschieben und intensiver als Vernetzer für die verschiedenen Akteure der Region aufzutreten. Einen besonderen Stellen- wert soll darin das Thema „Natur“ einnehmen, das zukünftig im Marketing wieder neu belebt werden soll. Die fertige Strategie als Grundlage für die zukünftige touristische Ausrichtung wird im kommenden Jahr im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni 2019 vorgestellt.