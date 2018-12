Liebenswert lebenswert – Jubiläumsbuch kommt pünktlich zum Weihnachtsmarkt

Über zwei Jahre Arbeit stecken in dem 348 Seiten starken Buch mit dem vollständigen Titel „Liebenswert lebenswert – 775 Jahre Oberkirchner Dorfgeschehen“. Mit einem Budget von 14.000 Euro – unter den Sponsoren zahlreiche regionale und überregionale Sponsoren wie unter anderem die Stadt Schmallenberg, der Hochsauerlandkreis, der Landschaftsverband oder auch eine große Brauerei – und viel Herzblut von Seiten der Autoren ist eine umfangreiche Dorfchronik mit Geschichten rund um Oberkirchen entstanden. Historische Ereignisse, spannende und informative Geschichten wie auch die Vorstellung ortsansässiger Vereine und Institutionen sind in dem neuen Buch zu finden. Zahlreiche Fotos von Klaus-Peter Kappest runden das Ganze ab und machen das Buch zu einem Must-have für jeden Oberkirchener und jeden, der sich mit Oberkirchen verbunden fühlt.

Über zwei Jahre Arbeit stecken in dem 348 Seiten starken Buch mit dem vollständigen Titel „Liebenswert lebenswert – 775 Jahre Oberkirchner Dorfgeschehen“. Mit einem Budget von 14.000 Euro – unter den Sponsoren zahlreiche regionale und überregionale Sponsoren wie unter anderem die Stadt Schmallenberg, der Hochsauerlandkreis, der Landschaftsverband oder auch eine große Brauerei – und viel Herzblut von Seiten der Autoren ist eine umfangreiche Dorfchronik mit Geschichten rund um Oberkirchen entstanden. Historische Ereignisse, spannende und informative Geschichten wie auch die Vorstellung ortsansässiger Vereine und Institutionen sind in dem neuen Buch zu finden. Zahlreiche Fotos von Klaus-Peter Kappest runden das Ganze ab und machen das Buch zu einem Must-have für jeden Oberkirchener und jeden, der sich mit Oberkirchen verbunden fühlt.