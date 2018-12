Als Mittelgebirgsregion in Westfalen und zum Teil auch in Hessen ist das Sauerland eine äußerst beliebte Urlaubsregion – nicht zuletzt dank seiner traumhaften Naturkulisse, die zum Wandern, Radfahren, Erholen und im Winter zu actionreichem Spaß im Schnee einlädt. Hier ist einfach für jeden das Richtige dabei! Noch nicht überzeugt? Travelcircus verrät Ihnen 5 Fakten, warum ein Kurzurlaub im Sauerland ein absolutes Highlight ist.

1. Perfekt für den Urlaub am See

Fünf große Seen und Talsperren zieren die Natur des Sauerlandes und laden zum Entspannen, aber auch zu Sport und Spaß ein. An den Seen finden Sie die nötige Erholung und kommen in den Genuss der herrlichen Natur. Das klare Wasser ist optimal zum Baden an heißen Sonnentagen und an den grünen Ufern lässt es sich wunderbar sonnenbaden. Wer es aktiver mag, wird sich über die zahlreichen Wassersportmöglichkeiten freuen: Die Seen des Sauerlandes eignen sich perfekt zum Surfen, Segeln, Tauchen, Kanu fahren und für viele weitere Aktivitäten. Neben den fünf großen Seen beherbergt das Saarland auch noch viele kleinere Seen, die als wahre Geheimtipps gelten.

2. Das Sauerland ist Qualitäts-Wanderregion

Das Sauerland zeichnet sich durch rund 1.000 Kilometer markierte Wanderwege aus, die zu abwechslungsreichen Touren durch die traumhafte Natur einladen. Vor allem bekannt sind der Rothaarsteig und die Sauerland-Waldroute, darüber hinaus gibt es unzählige kleinere Rundwanderwege. Die Routen führen durch weitläufige Wälder und sanfte Täler sowie vorbei an klaren Gewässern und geschichtsträchtigen Orten. Wanderer werden hier mit grandiosen Panoramen belohnt. Zum Verweilen laden zudem die vielen Gasthöfe und Sonnenterrassen ein, von denen aus man den wunderbaren Ausblick in aller Ruhe genießen kann.

3. Das Land der 1.000 Berge

Tatsächlich beherbergt das Sauerland nicht nur tausend Berge, sondern ganze 2.711. Sie prägen die einzigartige Naturkulisse und bieten natürlich spektakuläre Aussichten. Doch bieten sich die Berge des Sauerlandes nicht nur zum Wandern an. Auch Kletterer kommen hier auf ihre Kosten und dürfen sich auf zahlreiche Möglichkeiten zum Klettern mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen freuen. Der höchste Berg im Sauerland ist übrigens der Langenberg im Rothaargebirge mit einer Höhe von 843 Metern. Auf ausgesuchten Wegen und Pfaden kann man über den Kamm des Rothaargebirges – den Rothaarstieg – wandern und die einmalige Naturkulisse bewundern.

4. Events für jeden Geschmack

Das Sauerland versteht es nicht nur, seine Besucher mit der herrlichen Natur zu beeindrucken, sondern weiß auch, wie man kräftig feiert. Sonst würde es wohl kaum jedes Jahr ganze 345 Schützenfeste in fast jedem Ort der Mittelgebirgsregion geben. Die Schützenfeste sind über die Grenzen des Sauerlandes hinweg bekannt – hier kommen Einheimische wie auch Gäste zum gemeinsamen Feiern harmonisch zusammen. Aber auch Musik- und Kulturveranstaltungen, weitere Volksfeste und Spitzensport-Events ziehen jährlich über 2 Millionen Besucher ins Sauerland. Die Gastlichkeit der Sauerländer spiegelt sich zudem in den vielen urigen und traditionsreichen Gasthöfen wieder, die in familiärer Hand geführt werden.

5. Der perfekte Ort für den Wintersport

Mit fast 40 Skigebieten, 105 Pistenkilometern und 1.000 km präparierten Loipen ist das Sauerland zu guter Letzt auch ein beliebtes Skigebiet. In der verträumten Landschaftskulisse kommt einfach jeder voll auf seine Kosten, sei es beim Skifahren, Langlauf, Snowboarden, Rodeln oder bei Schneeschuhwanderungen in der weißen Wildnis. Das Herzstück der Wintersport-Arena Sauerland ist Winterberg, der schneereichste Ort in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile ein Anziehungspunkt für Schneehasen aus der ganzen Welt.