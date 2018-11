MANFRED MANN`s EARTH BAND TOUR 2019

Samstag, 27.04.2019

Schützenhalle Bestwig-Velmede

Wer kennt sie nicht? Hits wie “Blinded By The Light”, “Davy´s On The Road Again”, “Father of Day, Father of Night”, “Mighty Quinn”, “I came for you” besitzen Klassiker-Status. Vor über 40 Jahren hat MANFRED MANN seine legendäre EARTH BAND gegründet, mit der er in den 70igern und Anfang der 80iger Jahre regelmäßig in den Charts warund europaweit in ausverkauften Hallen spielte. Berühmt wurde die Earth Band damals schon durch Ihre sensationellen Livekonzerte. Gründungsmitglied 1971 war auch Mick Rogers, der immer noch in der Band spielt.

Anfang 1992 wurde die 1988 aufgelöste Gruppe von Manfred Mann wieder ins Leben gerufen. Außer dem Wahl-Londoner (Jahrgang 1940) waren nur Noel McCalla(Gesang), Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Steve Kinch (Bass) und Ex-Jethro Tull Drummer Clive Bunker mit von der Partie, so stieß später kurzzeitig Chris Thompson (Earthband-Mitglied zwischen 1976 und 1980) dazu. Chris Thompson hat die Earth Band 1998 aber wieder verlassen. Ein legendäres Doppel – Live – Album hat 1997 die Klasse dieser Band dokumentiert.

2004 hat Manfred Mann sein letztes Studioalbum veröffentlicht mit dem Titel `2006´. Auch bei diesem Album hat Manfred Mann wiederum bewiesen wie kreativ und wegweisend er ist. Ein Auftritt bei Thomas Gottschalks TV Show Rockgiganten im November 2004 hatte die darauf folgende MMEB Tour ausverkaufen lassen. Im Dezember 2005 hat Manfred Mann mit seinem ehemaligen Sänger Chris Thompson die Night of The Proms gespielt, das Publikum mit seinen Riesenhits begeistert und wurde mit Standing Ovations verabschiedet.

Seit 2011 ist Manfred Mann`s Earth Band mit neuer Stimme auf Tour:

ROBERT HART (ex Bad Company).

Dank Robert Hart ist das Programm der Earthband wieder rockorientiert.

MMEB – besser denn je und rockiger denn je!

MANFRED MANN`S EARTHBAND 2018

MANFRED MANN (keyboards & vocals)

MICK ROGERS (guitar & vocals)

ROBERT HART (vocals)

STEVE KINCH (bass)

JOHN LINGWOOD (drums)

Die Besucher können die Karten im Vorverkauf, unter EEL Tickets ( www.eeltickets.de ) & CTS Eventim ( www.eventime.de ) erwerben.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, und die Eingangstür öffnet um 19 Uhr in der unbestuhlten Halle.