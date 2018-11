Gewinnspiel: Weihnachtsbäume für Meschede, Bestwig und Olsberg

WOLL-GEWINNSPIEL: Gewinne einen Weihnachtsbaum! Wir von der Redaktion WOLL Meschede, Bestwig und Olsberg verlosen jeweils einen Christbaum nach Meschede, Bestwig und Olsberg. Es sind ca. 2,20m hohe Nordmann-Tannen, gestiftet von Forstbetrieb Becker-Gödde und Sauerlandtanne.de.

Was ihr dafür tun müsst?

1. Like unsere Facebook-Seite WOLL Meschede Bestwig Olsberg

2. Like den Gewinnspiel-Beitrag. Schreibt einen Kommentar, wo ihr wohnt, warum ihr den WOLL-Weihnachtsbaum haben möchtet und wer sich ebenfalls über diesen Gewinn freuen würde

Man kann auch per E-Mail teilnehmen: Schreibt uns eine Mail an woll-tanne@woll-mbo.de mit eurem Namen und dem Ort, an dem ihr wohnt. Das gleiche geht auch per Post: Einfach eine Postkarte an BauLokal.de Media GmbH, Stichwort WOLL-Tanne, Stiftsplatz 6, 59872 Meschede.

Das wars schon 😊