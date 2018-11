Schmallenberg. Mit der ganzen Familie weihnachtliche Stimmung und Vorfreude in der Adventszeit erleben. Das vielfältige und stimmungsvolle Veranstaltungsprogramm im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe tragen dazu bei. Schon zum sechsten Mal haben die örtlichen Touristiker die vielen Angebote, Konzerte und Familienevents in einer ansprechenden Weise zusammengetragen. Auf einen Blick präsentiert der Veranstaltungskalender rund um die Advents- und Weihnachtszeit das „Wann und Wo“ für Groß und Klein. Bei kleinen, aber feinen Weihnachtsmärkten, bei traditionellen Weihnachtskonzerten oder bei einem Spaziergang auf dem beleuchteten „Weihnachtsbaumweg“ heißt es: Die schönsten Seiten des Advents entdecken. Alle Altersgruppen werden etwas finden in dem Programm. Stimmungsvolle Konzerte, ein Nikolaus- Besuch oder ein Ausflug zum Weihnachtsbaumschlagen in der heimischen Weihnachtsbaumkultur.

Sonderausstellungen in den Museen

Das DampfLandLeute-Museum Eslohe begleitet die Adventszeit mit der Ausstellung „Weihnachtspostkarten“ bis zum 03. Februar 2019. Die Leihgabe von Bernd Kühn aus Netphen ist ein Querschnitt von weihnachtlichen Grüßen im Zeitraum von etwa 1880 bis heute. Die Weihnachtsgrußkarten, meist mit kindlichen Motiven oder christlicher Symbolik bedruckt, spiegeln vor allem auch den jeweiligen Zeitgeist wider, in dem sie gedruckt und verschickt wurden. So bietet die Ausstellung Weihnachtskarten im Jugendstil, Weihnachtsgrüße aus den Kriegsjahren, den 50er, 60er, 70 er Jahren bis ins zweite Jahrtausend. Kleidung, Aufmachung und Sprüche sind der jeweilige Ausdruck ihrer Zeit.

Im Museum in Holthausen kann man momentan auf den Spuren von Karl May wandeln. Die große Freiheit und die Weite der Prärie, Goldgräber und Postkutschenräuber, Cowboys und Indianer: Der Wilde Westen wird in dieser Ausstellung lebendig. Er fasziniert die Menschen in Deutschland bis heute und bildet eine Welt der Spannung und Abenteuer, wie aus Karl Mays Büchern entsprungen. Gezeigt werden Originalausgaben der berühmten Buchreihe, illustrierte Werke, Filmplakate, Post- und Reisekarten, die helfen, die Routen in den Romanen nachzuvollziehen.