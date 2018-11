Gekonnt flambiert und serviert

Aus der Veranstaltung „Gastro macht Schule“ soll zukünftig eine kleine Veranstaltungsreihe wachsen, die auch im Jahr 2019 angeboten werden soll. Diese Form eignet sich bestens, Schülerinnen und Schülern in gewohnter Umgebung und mit rein praktischen Erfahrungen Ausbildungsinhalte und -möglichkeiten in der Hotellerie und Gastronomie zu vermitteln. Spaller: „Es wurden wertvolle Kontakte geknüpft, die beispielsweise den Einstieg in ein Betriebspraktikum erleichtern. Die Betriebe haben sich den Schülerinnen und Schülern bekannt gemacht und konnten die Vielseitigkeit der Berufsfelder in Hotellerie und Gastronomie darstellen. Es war sehr erfreulich zu beobachten, wie gut der Austausch im gemeinsamen Tun gelang.“

Das Projekt #G.A.S.T.

Seit Mai dieses Jahres beschäftigt sich das Projekt mit der Gewinnung und Bindung gut ausgebildeter Fachkräfte in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie. Aktiv dem Fachkräftemangel gegensteuern ist die Prämisse, und gemeinsame Maßnahmen entwickeln, die beispielsweise eine optimale Ausbildung garantieren, die den vorhandenen Fachkräften Weiterbildung ermöglichen, besondere Wertschätzung und Angebote bieten, und natürlich Nachwuchs generieren können, sei es aus der Region oder auch überregional. Zu diesem Zweck hat sich, unter der Federführung des Verkehrsvereins Schmallenberger Sauerland als Projektträger und unter dem Dach des Schmallenberger Sauerland Tourismus ein Netzwerk gebildet, das das Vorhaben unterstützen wird. Zu den Projektpartnern gehören die Stadt Schmallenberg, der DEHOGA – Schmallenberg, Schmallenberg Unternehmen Zukunft (SUZ), Sauerland Tourismus sowie die Südwestfalen Agentur. Das Modellvorhaben ‚Land(auf)Schwung‘ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ermöglicht über 18 Monate die Finanzierung unterschiedlichster Maßnahmen zu diesem Zweck sowie die Bereitstellung einer Projektkraft zur Koordination.