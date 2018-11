Es ist eine Herzensangelegenheit, zugleich ein Engagement voller Überzeugung.

Seit 2017 ist Philipp Nolte (27) als Fotograf für die Neven Subotic Stiftung mit Begeisterung und Hingabe bei der Sache. Er ist Fotograf und geschäftsführender Gesellschafter der Werbeagentur i-dexe werbung-design GmbH in Arnsberg-Hüsten.

„Wir möchten mit diesem Kalender die Stiftung bekannter machen und ihre Arbeit in Äthiopien durch den Spendenanteil zusätzlich aktiv unterstützen.“ Was Neven Subotic, Fußball-Profi mit Herz, mit seiner Stiftung leistet, ist aller Ehren und Anstrengung wert. Sein Projekt verhilft vielen Menschen zu einem besseren Leben durch den Bau von Brunnen und Sanitäranlagen für Schulen und Gemeinden in der Tigray-Region in Äthiopien.

Der nahe Zugang zu sauberem Wasser ist für die Menschen von elementarer Bedeutung, nicht nur in hygienischer Hinsicht. Brunnen und Bildung gehören genauso zusammen. Kinder, die täglich kilometerweit zum nächsten Tümpel laufen müssen, um Wasser für die Familie zu holen, haben keine Zeit zur Schule zu gehen.

Seit Gründung der Stiftung im Jahr 2012 sind Philipp Nolte wie auch das

ganze Team der Agentur i-dexe große Fans der Stiftungsarbeit in Äthiopien. Bereits zweimal war Philipp Nolte als Fotograf mit dem Stiftungsteam um Neven Subotic in Äthiopien, die beeindruckenden Fotos sprechen für sich. „Mir wird immer der herzliche Empfang in den Schulen, die wir besucht haben, in Erinnerung bleiben. Es war sehr emotional. Glückliche und stolze Kinder sowie Lehrer zu erleben, das ist großartig.“

100 % der Spendengelder, die aus dem Verkaufserlös dieses

i-dexe-Kalenders an die Stiftung gehen, werden direkt für Projekte in Äthiopien eingesetzt, für 100 % Zukunft. Jegliche Verwaltungs-, Reise- und sonstigen Kosten, die bei der Stiftungsarbeit entstehen, werden von Neven Subotic persönlich getragen.

Den Kalender können Sie online bestellen unter:

www.kalender.i-dexe.net