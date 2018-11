Adventsmarkt der Lenne-Werkstatt

Uriges Hüttendorf an der Breiten Wiese

Am 1. Adventssonntag veranstaltet die Lenne-Werkstatt wieder ihren gemütlichen Adventsmarkt. Erstmalig ist der Adventsmarkt vor dem Hauptgebäude, rund um einen zentralen, großen Weihnachtsbaum aufgebaut. 16 urige, liebevoll geschmückte Holzhütten laden bei stimmungsvoller Beleuchtung zum vorweihnachtlichen Bummeln ein.

Der Duft nach hausgemachten, süßen und deftigen Leckereien verführt zum Schlemmen und Verweilen. Unbedingt probieren sollten die Besucher den zünftigen Holzhauerkaffee und die selbstgebackenen Waffeln. Gleich nebenan kann man die lebensgroße Krippe bestaunen, gestaltet von Klienten und Mitarbeitern der Lenne-Werkstatt.

Auch in diesem Jahr sind wieder neue, eigene Produkte der Lenne-Werkstatt, die SauerlandBrenner sowie die Lanzenreiter-Design-Artikel im Weihnachtssortiment. Die Mitarbeiter der INTZeit * bieten erste Tannenbäume zum Verkauf an und Schmallenbergs größter illuminierter Adventskalender weist den Besuchern den Weg ins Foyer der Lenne-

Werkstatt. Hier stellen Klienten und Mitarbeiter ihre handgemachten Deko-und Geschenkideen der TaBeA* aus. Diese „Schätzchen“ sind schon seit Langem über die Schmallenberger Stadtgrenze hinaus bekannt und deshalb teilweise rasch vergriffen.

Im festlich geschmückten Bistro LenneGold werden alle Gäste mit frischem Kaffee und leckeren Kuchen versorgt. Besondere Highlights für die Jüngsten gibt es in der Bastelwerkstatt und am Lagerfeuer im buntbeleuchteten Tipi. Der Weihnachtsmann gibt sich natürlich die Ehre und erfreut die Kinder mit kleinen Überraschungen. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem um 12:00 Uhr der hauseigene Lenne-Chor mit weihnachtlichen Liedern und ab 16:00 Uhr das Jagdhornbläsercorps Lenne.

Die Trommelgruppe unter der Leitung von André Schneider sorgt um 14:00 Uhr für Unterhaltung.

Der Adventsmarkt findet statt am 02. Dezember von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände der Lenne-Werkstatt in Schmallenberg, Breite Wiese 26.