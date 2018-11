Wer wird Sportler des Jahres im Hochsauerlandkreis?

HSK-Sportgala 2019 -am 30. März 2019 in der Konzerthalle Olsberg - Vorschläge für die Sportlerehrungen jetzt einreichen.

Die Vorschlagsvordrucke für die Sportlerehrungen anlässlich der 22. HSK-Sportgala am 30. März 2019 in der Konzerthalle Olsberg sind an alle Sportorganisationen im Hochsauerlandkreis verschickt worden. Alternativ sind diese auch als Datei unter www.sportgala-hsk.de unter HSK Sportgala 2019 hinterlegt. Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. bittet um Zusendung der Vorschläge bis zum 17. Dezember 2018.

Es wird der letztjährige Abstimmungsmodus (online) beibehalten. Die Vorschlagslisten werden vom KSB HSK erstellt und um den 28. Dezember 2018 veröffentlicht.

Es wird wiederum zwei Phasen der online-Abstimmung geben:

1. Vom 20.01. bis 03. Feburar 2019 erfolgt die Vorabstimmung.

2. Vom 17. Februar bis 03. März 2019 erfolgt die Final-Abstimmung.

Das Ergebnis ist eine Rangliste, aus der wie bisher die ersten fünf Platzierten der Kategorien Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Gerd-Winkler-Ehrenpreis zur HSK-Sportgala eingeladen werden. In den Kategorien Behindertensportpreis und Sportsozialpreis werden die jeweils Erstplatzierten geehrt.

Der KSB HSK freut sich wie immer auf zahlreiche Vorschläge für die Sportlerwahlen! Die Athletinnen und Athleten aus dem HSK haben es verdient!