Johannesbad Fachklinik Hochsauerland feiert 40-jähriges Jubiläum

Die Johannesbad Fachklinik Hochsauerland therapierte als eine der ersten Einrichtungen bundesweit mit „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“ (EMDR, auf Deutsch: Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung) traumatisierte Patienten unter der Federführung des Chefarztes Jens Schneider. Bei der Jubiläumsveranstaltung stellten Therapeuten die ausgewiesenen Behandlungsschwerpunkte der Johannesbad Fachklinik Hochsauerland wie systemische Familientherapie, Traumatherapie und das muttersprachliche Behandlungsangebot für türkische Migranten in interaktiven Workshops vor.

Näher zum Menschen und stärker in den Alltag

Thomas Keck, erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Westfalen blickte auf die individualisierte und personalisierte Rehabilitation der Zukunft. Er betonte: „Reha wird sich stärker in den Alltag der Patienten einfügen; außerdem legen wir mehr Wert auf Prävention. Hier engagiert sich die Johannesbad Fachklinik Hochsauerland bereits heute stark.“ Professor Dr. med. Andreas Weber vom Berufsförderungswerk Dortmund stellte das innovative Konzept in der beruflichen Rehabilitation vor, das das BFW gemeinsam mit der Johannesbad Gruppe in Dortmund gestartet hat. „In der Johannesbad Adaption bereiten Therapeuten und Mitarbeiter des BFW Patienten auf eine Rückkehr in den beruflichen und privaten Alltag vor. Nur so bleibt der Erfolg aus der Reha nachhaltig bestehen.“

Johannesbad Gruppe

Der Entwicklung immer mindestens einen Schritt voraus sein: Das ist die Philosophie der Johannesbad Gruppe, einem der größten Gesundheitsdienstleister und unter den Top- 10 der Rehabilitationsanbieter in Deutschland. Medizin, Hotellerie, Aus- & Weiterbildung sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement bilden die vier Säulen der Gruppe. Das Portfolio der neun Johannesbad Kliniken umfasst Rehabilitation, Anschlussheilbehandlungen sowie ambulante und Akuttherapien für Orthopädie, Urologie, Akutschmerztherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Zwei Kliniken sind spezialisiert auf die Therapie von Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen. Darüber hinaus bietet die Johannesbad Gruppe Präventions- und Rehabilitationsangebote für Kinder und Jugendliche sowie Eltern-Kind- Maßnahmen an. Die Leistungen in Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) sind ganzheitlich angelegt und konzentrieren sich auf die Beratung sowie die nachhaltige Implementierung maßgeschneiderter Konzepte. Hierbei schöpft die Johannesbad Gruppe für ihre Kunden aus dem Know-how des fachmedizinischen Dienstleisters. Großen Wert legt die Gruppe auf Aus- und Weiterbildung. Dafür unterhält sie unter dem Dach der Johannesbad Akademie vier medizinische Fachschulen für Physio- und Ergotherapeuten, Masseure und medizinische Bademeister, die dort für die Johannesbad Einrichtungen und den Gesundheitsmarkt ausgebildet werden. Die sieben Johannesbad Hotels in Deutschland und Österreich sowie die Johannesbad Therme komplettieren das Portfolio der Gruppe. Die Therme in Bad Füssing zählt zu den größten Deutschlands. Sie zeichnet sich – laut Institut für Wasserchemie und chemische Balneologie der TU München – durch eines der am höchsten konzentrierten Heilwasser aus.

Bei allen Anwendungen zur Prävention, Therapie und Rehabilitation steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. Dabei ergänzen komplementärmedizinische Disziplinen die Schulmedizin.

Die Johannesbad Gruppe beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von 130 Millionen Euro.