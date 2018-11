Werkstatt-Tag zum Spirituellen Sommer

Neues Leitthema, interreligiöser Dialog und Öffentlichkeitsarbeit

Das Netzwerk Wege zum Leben in Südwestfalen lädt alle Interessierten herzlich ein zum Werkstatt-Tag am 23. November 2018. Das Treffen findet von 14:30 bis 18:00 Uhr in Schmallenberg im Holz- und Touristikzentrum, Poststr. 7 statt. Die Veranstaltung richtet sich an Einzelpersonen, Gruppen, Gemeinden und Institutionen, die sich für Impulse und praktische Hilfestellungen für Veranstaltungen im Spirituellen Sommer interessieren.

Nach einer kurzen Einführung und der Vorstellung der Referenten und Referentinnen haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, eines von drei zur Wahl stehenden Themen in einer Arbeitsgruppe zu vertiefen: Eine Gruppe befasst sich mit den kulturellen und spirituellen und Aspekten des Wassers, dem neuen Leitthema des Spirituellen Sommers. Susanne Falk, Kulturwissenschaftlerin und Projektleiterin des Spirituellen Sommers, führt kurz in die wirtschafts- und kulturgeschichtliche Bedeutung des Wassers und seine spirituellen Bezüge ein, dann besteht die Möglichkeit, erste Angebote zu entwickeln. In der zweiten Arbeitsgruppe geht es um die Verkehrsregeln für den interreligiösen Dialog. Dr. Ahmed Arslan, Dialogbeauftragter der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Meschede und Eva-Maria Leifeld, Referat für interreligiösen Dialog im Erzbistum Paderborn, geben Beste Praxis -Beispiele und Antworten auf die Frage, was es bei der Organisation von Dialogveranstaltungen zu beachten gilt. Das dritte Thema ist die digitale Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen im Internet und sozialen Netzwerken. Gearbeitet wird ganz praktisch mit den eigenen Geräten. Referent ist Christopher König, Referent für Jugend und Familie im Dekanat Hochsauerland-Mitte und Digital Native.

Die Teilnahme am Werkstatt-Tag ist kostenlos. Anmeldungen bitte bis spätestens 21. November unter info@wege-zum-leben.com oder 02972/974017.

Termin: Freitag, 23. November 2018 von 14:30 bis 18:00 Uhr

Ort: Holz- und Touristikzentrum in Schmallenberg., Poststr. 7 (Parken an der Stadthalle)

INFO

Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“

Margitta Tröster

Poststr. 7

57392 Schmallenberg

02972/9740-17

info@wege-zum-leben.com

www.wege-zum-leben.com