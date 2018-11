Wer wird inoffizieller HSK-Meister im Hallenfußball?

Die Gruppen der 23 Ausgabe des PFIFF Champion Masters und des 14. Sparkassencup der A-Junioren sind ausgelost. Der Geschäftsführer Volker Schirp von PFIFF Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG zog am gestrigen Abend in den Räumen der Sparkasse Meschede/Eslohe die nachfolgenden Paarungen. Eine wichtige Neuerung konnte Benno Bohn vom ausrichtenden Verein SC 1911 Olpe noch vorstellen. An allen Spieltagen können die Zuschauer über eine App an der Entscheidung für den besten Spieler und den besten Torwart des Turniers teilnehmen. Wer Nachfolger des Vorjahresgewinners SV Brilon wird, entscheidet sich dann am 30. Dezember in der Dünnefeldhalle in Meschede.

23. PFIFF Champion Masters:

Gruppe A:

– FC Assingh.-Wiermingh.-Wulmeringh.

– VFB Marsberg

– TuS Vosswinkel

– SV Rot-Weiß Erlinghausen

Gruppe B:

– BC Eslohe

– TuS Oeventrop

– FC Mezopotamya Meschede

– SSV Meschede

Gruppe C:

– HSK Ü-32 Auswahl

– TuS Medebach

– SV Schmallenberg-Fredeburg

– TuS Sundern

Gruppe D:

– SV Hüsten 09

– FC Fatih Türkgücü

– SG Reiste-Wenholthausen

– TuS Velmede-Bestwig

Gruppe E:

– FC Arpe/Wormbach

– SV Brilon

– SuS Langscheid-Enkhausen

– SG Eversberg-Heinrichtstahl-Wehrstapel

Gruppe F:

– TSV Bigge-Olsberg

– SuS Westenfeld

– TuRa Freienohl

– SG Winterberg-Züschen