Trickfilmbox bauen und offenes Animationsstudio in der Jugendkunstschule

Am 19. November von 15.00 bis 19.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, eine Trickfilmbox in der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V., Kutscherweg 1, zu bauen. Parallel dazu findet das offene Animationsstudio von 15.30 bis 19.00 Uhr statt, wo eigene Trickfilme gedreht werden.

Mit Holzbildhauerin Sandra Tusch-Dünnebacke geht es ans Holz. Entstehen sollen Trickfilmboxen für die Jugendkunstschule. Mit dem gewonnen Tipps und Tricks können die Ideen zu Hause nachgebaut werden. Zugleich findet das offene Animationsstudio in den Medienräumen statt, wo die neuen Boxen ausprobiert werden können. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sind eingeladen, an einem oder beiden Angeboten teilzunehmen. Um Anmeldung bis zum 16. November wird gebeten.

