Emils Welt

Manchmal glotzt Frauchen mit sonem schiefen Blick auf mir rum. Dann sacht se: „Unser Emilken wird langsam alt.“ Ich sach’s ja oft: Die is meschugge, woll?! Da darfste gar nicht so genau hinhören, was das Fraumensch schomma so loslässt. Dann faselt se was von weißen Haaren aufe Schnute und dass ich ruhiger und langsamer bin als früher.

Das ist doch Kappes! Ich bin doch nicht alt! Ich bin acht! Nur ein Jahr älter als das WOLL-Magazin, woll?! Ich bin auch nicht ruhiger geworden. Ich denke nur an meine Schönheit, woll?! Darum muss ich viel poofen, wegen dem Schönheitsschlaf. Und eilich

hatte ich es noch nie, woll?! Der weiße Riechkolben kommt vom vielen Denken und Schnüffeln. Manchmal denke und schnüffle ich ja den ganzen Tach, woll?!

Unser Oppa sacht ja immer: „Das Ruijen-Alter mal sieben gerechnet ist unser Menschenalter.“ Das stimmt aber nur ein bisken. Die Rechnerei hängt nämlich von unserer Größe ab. In Menschenjahren bin ich 51. Und sone Fußhupe ist mit acht erst 48 Menschenjahre alt, woll?! Und der Riesenköter vonnen Nachbarn ist mit acht schon 55 Menschenjahre alt. Biste jetzt durcheinander? Ich auch.

In Rechnen war ich noch nie so gut. Ich kann besser schön sein, denken und schnüffeln.

Bis bald mal, Euer Jungspund Emil

