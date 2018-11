Meggen / Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. „Starten Sie eine digitale Affäre!“ Was zunächst wie ein unmoralisches Angebot klingt, ist in Wirklichkeit die Einladung, mit Lust und Mut das gesamte Potential der Digitalisierung zu nutzen. Christian Spancken führt in seinem Vortrag zum digitalen Denken beim Volksbank-UnternehmerForum am 14. November den Mittelstand nicht nur in Versuchung – er zeigt praxisnah, wie dies zu echter Leidenschaft und mehr Umsatz führt.

Viele mittelständische Unternehmer schrecken immer noch davor zurück, sich den grundlegenden Veränderungen zu stellen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Abwarten ist jedoch keine Lösung: Wer als Unternehmer im Netz heute nicht sichtbar ist, geht unter. Im Geschäft mit Endkunden bezweifelt das niemand mehr: kein Händler ohne Webshop, kein Modeunternehmen ohne Digitalstrategie, kein Restaurant ohne Homepage. Im Mittelstand und im B2B-Bereich dagegen wiegen sich viele Unternehmer noch immer in falscher Sicherheit. Christian Spancken zeigt, wie sehr das Thema noch unterschätzt wird und welch großes Potential für den Mittelstand in der Digitalisierung liegt. Er plädiert für mehr Abenteuerlust der Unternehmer im digitalen Zeitalter und zeigt in seinem praxisnahen Vortrag während des Volksbank-UnternehmerForums am Mittwoch, den 14. November, 18 Uhr, echte Chancen im B2B Online-Marketing auf.

Eingeladen sind Unternehmer und Geschäftsführer, Angestellte und interessierte Menschen – ein spannender und interessanter Abend wird garantiert. Die Veranstaltung findet im Theater der Stadt Lennestadt (PZ Meggen), Auf`m Ohl, in Lennestadt-Meggen statt. Anmeldungen sind noch möglich unter www.voba-bigge-lenne.de/veranstaltungen oder www.voba-owd.de/unternehmerforum oder direkt über die persönlichen Beraterinnen und Berater der Volksbanken.

Nach dem Vortrag von Christian Spancken erwartet die Gäste eine Podiumsdiskussion, moderiert von Nicola Collas, ehemalige Radio Sauerland Redakteurin. Mit dabei sind Michael Beckmann, Geschäftsführer und Tourismusdirektor der Stadt Winterberg, Markus Junge, Geschäftsführender Gesellschafter TISSO Naturprodukte aus Wenden sowie Marco Heinemann und Andreas Ermecke, Vorstände der Volksbanken.