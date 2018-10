Gesunde (Herbst-) Küche wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus

Informationsnachmittag im Mescheder Krankenhaus

Die ganze Woche schon serviert das Ernährungs-Team des St. Walburga-Krankenhaus Gesundes und Feines aus der heimischen Region im Rahmen der Aktionswoche „Gesunde Herbstküche“. Morgen, am Samstag den 27.10. ab 14 Uhr, wird Marieke Hütten, Diätassistentin und Ernährungsexpertin am Klinikum Hochsauerland, bei Kaffee und frischen Kuchen vom Blech nicht nur Ihre leckeren Rezepte zur Erntezeit vorstellen, sondern auch im kurzweiligen Gespräch mit Interessierten und Patienten Einblicke in die gesunde Ernährung mit frischen einheimischen Produkten geben. Der Eintritt ist frei.

Foto: Klinikum Hochsauerland