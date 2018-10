Mit Faisal Kawusi, Andre Kramer & Co.

Faisal Kawusi stellt die geballte Form an Comedy dar. Der 1,90 Meter große lebenslustige Hüne entführt das Publikum auf eine spitzfindige Weise in seinen Alltagswahnsinn. Bildnachweis: Brainpool Live Entertainment GmbH / Guido Schröder

Die große Comedy-Show kommt in die Stadthalle

Meschede. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm bietet die große Comedy-Show am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Meschede. Die Show garantiert einen Abend der guten Laune, angereichert mit der richtigen Portion Witz. Es bleibt kein Auge trocken und der „Lachmuskelkater“ am nächsten Tag ist vorprogrammiert. Fünf junge Comedians sorgen für beste Stimmung auf der Bühne und im Publikum. Für jeden „Humor-Geschmack“ ist an diesem Abend etwas dabei.

Faisal Kawusi stellt die geballte Form an Comedy dar. Der 1,90 Meter große lebenslustige Hüne entführt das Publikum auf eine spitzfindige Weise in seinen Alltagswahnsinn. Selbstironisch stellt er Anekdoten aus seinem Alltag dar und bringt das Publikum zum Lachen.

Andre Kramer ist gebürtiger Mescheder, der mit seinem Auftritt beim G20-Gipfel in Hamburg als der Mann mit dem Schild „Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka“ für Schlagzeilen sorgte. Er bezeichnet sich selber als Klassenclown und wird nicht nur als Comedian auftreten, sondern auch mit seiner charmanten und frechen Art als Moderator durch den Abend führen.

Salim Samatou gilt als Shootingstar unter dem deutschen Comedy-Nachwuchs. Er gewann den RTL Comedy Grand Prix 2016 und besticht mit seiner direkten Einbindung des Publikums in seine Show. Salim Samatou schreckt nicht davor zurück, auch heikle Themen in sein Programm aufzunehmen und präsentiert diese auf schlagfertige Art und Weise.

Costa Meronianakis ist der Spätzünder unter den Comedians. In den 90-er Jahren war er als „Illmat!c“ in der Musikszene bekannt. Mit seinem ersten Auftritt 2012 im „Quatsch Comedy Club“ startete er als Comedian durch. Seine griechischen Wurzeln machen seinen Humor aus und die eine oder andere Familienanekdote kommt zur Sprache.

Der Kölner Thomas Schmidt ist der „Jungbrunnen“ unter den Künstlern. Er besticht durch seinen selbstkritischen Witz und seine Wortspiele. Thomas Schmidt greift Alltagssituationen und aktuelle Hypes in seinem Programm auf und überzeugt mit seiner bodenständigen und souveränen Art auf der Bühne.

Karten können im Vorverkauf bei der Tourist Info am Bahnhof, Le-Puy-Str. 6-8 in Meschede, telefonisch unter Tel. 0291/205-350 oder online unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de/p/reservix/event/1240042 erworben werden.