Erstklassige Live-Musik im Habbels am Samstag!

Ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Konzert fand am 20. Okober in der idealen Location von “Habbels” in Schmallenberg statt. “New Jersey”, eine Band aus dem Raum Frankfurt/Giessen, schon 2011 zu Hessens Coverband des Jahres gekürt, spielte die Songs der Band “Bon Jovi” mit einer Präzision, die man kaum noch übertreffen kann. Die Stimme von Sänger Tom Semlitsch kam dem Original von Jon Bon Jovi sehr nah.

Wenn man die Augen schloss, fühlte man sich fast wie in einem echten Bon Jovi Konzert. Schon nach wenigen Songs sprang die Stimmung auf die Zuschauer über, und viele konnten fast jeden der über 24 Songs Wort für Wort mitsingen. Ob Balladen wie “Bed Of Roses” und “Always” oder so weltbekannte Rocksongs wie “Runaway”, Keep The Faith” und “Livin’ On A Prayer”, die, die es miterlebt haben, waren restlos begeistert und bekamen als Zugabe auch noch im besten Bon Jovi Sound den Robbie Williams Song “Let Me Entertain You” geboten!