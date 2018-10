Schmallenberg / Winterberg /Medebach/ Hallenberg. Am 30. Oktober jährt sich der Weltspartag zum 94. Mal. Für die Volksbank Bigge-Lenne ist dieser Tag traditionell Anlass, an die Bedeutung des Sparens zu erinnern. „Sparen ist von elementarer Bedeutung für jeden Einzelnen. Insbesondere in Zeiten des demografischen Wandels spielt das bewusste Sparen eine wichtige Rolle bei der Schließung der drohenden Rentenlücke im Zuge des rückläufigen Versorgungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung“, erklärt Vorstandsmitglied Andreas Ermecke.

„Die bundesweiten Zahlen zum Sparverhalten zeigen, dass die Deutschen trotz Niedrigzinsniveau das Sparen weiterhin ernst nehmen und langen Atem beweisen“, so Ermecke weiter. Einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zufolge wuchs die Sparquote in Deutschland, das heißt das Verhältnis von Erspartem und verfügbaren Einkommen, trotz anhaltend niedriger Zinsen im Jahresvergleich zum zweiten Quartal 2018 um 0,5 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent.

Ersparnisse spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung zukünftiger finanzieller Herausforderungen. Die Sparmotive reichen dabei von Sparen für größere Anschaffungen über unvorhergesehene Ausgaben bis hin zur privaten Altersvorsorge. Die private Altersvorsorge wiederum ist in den vergangenen Jahren angesichts des rückläufigen Versorgungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung wichtiger geworden. „Wir als Volksbank Bigge-Lenne empfehlen unseren Mitglieder und Kunden, sich persönlich in einem unserer Beratungszentren oder Filialen beraten zu lassen. Denn ein Patentrezept für alle gibt es nie, es kommt auf die individuell maßgeschneiderte Finanzlösung an.“ Und dazu gibt es während der Spar-Tage vom 29. bis zum 31. Oktober reichlich Gelegenheit. Gemeinsam mit den jüngsten Kunden gehen die Beraterinnen und Berater auf Spurensuche, um herauszufinden, wieviele Münzen in den Spardosen stecken. Es gilt mit Inspektor Manni Münze einen besonders kniffligen Fall zu lösen und beim großen Gewinnspiel, die richtige Spürnase zu haben. Wer hier gut beobachtet und kombiniert, kommt groß raus. Es winken coole Extras für die Grundausstattung von Hobby – Detektiven. Wie immer gibt es Geschenke für kleine und größere Sparfüchse – und nicht zu vergessen die beliebten Schwimmbadgutscheine sowie Kinokarten für die Volksbank-Jugend-Filmwoche.