11 Briloner qualifizieren sich für den Deutschland-Cup

3. Entscheidungswettkampf in Paderborn

Am 29.9.18 reisten 28 TurnerInnen aus Brilon nach Paderborn, um sich die letzten Punkte für den Vorentscheid zum Deutschland-Cup zu sichern. Dieser Wettkampf war dementsprechend besonders spannend, weil es galt die Hürde zu meistern, dass nur die 7 besten Turner pro Altersklasse zur 4. Qualifikation fahren dürfen. Aus Brilon schafften es ALLE 18 Turner sich für den ranghöchsten Wettkampf in NRW zu qualifizieren. Somit hieß es für Ria, Ilka, Elina, Finn-Luca, Marleen, Latoria, Paula, Alina, Inken, Tina, Annika, Maria, Jamie, Beyza, Lea, Thea, Yaell und Amelie noch eine weitere Woche hart trainieren, um am 7.10.18 in Deilinghofen Top-Leistungen abrufen zu können. Erstmalig in der Vereinsgeschichte schaffte Brilon es, ALLE Turner der Altersklasse 13/14 aus Brilon zu stellen. Und gleichzeitig erreichte Brilon in fast allen angetretenen Altersklassen (8-18 Jahre) den 1. Platz! Über einen Pokal konnten sich freuen: Svea, Thea, Tina, Marleen, Finn-Luca und Enno!

4. Qualifikation zum Deutschland-Cup – Marleen Süreth siegt in allen Disziplinen

Anfang Oktober fand in Deilinghofen die 4. Qualifikation zum Deutschland-Cup (DC) im Rhönradturnen statt. In der Woche zuvor hatten sich alle 18 TurnerInnen aus Brilon für diesen Wettkampf qualifizieren können. In Deilinghofen ging es um die Entscheidung, wer zum diesjährigen Deutschland-Cup in Ansbach (bei Nürnberg), dem höchsten Wettkampf in der Landesklasse, fahren darf. Die Platzierungen errechnen sich aus den Punkten die für die Top-Ten Platzierungen vergeben werden. Das Ergebnis der 4. Quali kann das Ergebnis nochmal gravierend ändern, da die Platzierung bzw. die daraus resultierenden Punkte verdoppelt werden und in die Gesamtbewertung eingehen.

In den Altersklassen 11-18 Jahre holten die Briloner fast alle vorderen Plätze. Herausragende Leistungen erbrachte Marleen Süreth, die in allen drei Disziplinen den Sieg davon trug. Inken Albaum eiferte ihr nach und belegte den ersten Platz im Gerade Turnen und Sprung. Weitere erste Plätze holten Yaell Westermann, Annika Caspari, Finn-Luca Westermann und Ria Schmitz.

Dank dieser hervorragenden Leistungen stellt der Ski-Club Brilon wieder fast alle Turnerinnen der Schülerklasse aus Westfalen beim Deutschland-Cup und ist somit der stärkste Verein Deutschlands. Vertreten wird der Ski-Club Brilon durch 11 TurnerInnen: Thea Mielke, Yaell Westermann, Amelie Fritsch, Inken Albaum, Annika Caspari, Tina Hohmann, Marleen Süreth, Latoria Soltmann, Ria Schmitz, Ilka Frigger und Finn-Luca Westermann.

Jugend-Mannschaftmeisterschaften

Der zweite Wettkampf, der an diesem Tag ausgetragen wurde, waren die Mannschaftsmeisterschaften im Jugendbereich. Hier dürfen Turnerinnen bis 18 Jahre teilnehmen. Brilon stellte erstaunlicherweise 3 Mannschaften a 4-6 Turnern aus Landes- und Bundesklasseturnern. Somit war sowohl für die Turner, als auch für die Trainer Leonie Kienz und Silvia Rummel höchste Konzentration gefordert, um alle 25 Sportler in allen 3 Disziplinen angemessen betreuen zu können.

Sie turnten die Disziplinen Spirale, Sprung und das Gerade. Alle konnten in ihrer Disziplin ihre Leistungen und ihr Können unter Beweis stellen, zeigten tolle Leistungen, welche sie sich durch viel Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin erarbeitet haben. Somit konnte sich nicht nur die erste Mannschaft mit Anna Abeler, Hannah Süreth, Franziska Kraft und Marie Kraft über den Sieg freuen, sondern auch ihre Vereinskollegen (Marleen Süreth, Inken Albaum, Annika Caspari und Luise Abeler) der zweiten Mannschaft konnten den 2. Podestplatz belegen. Zu aller Freude erreichte auch die 3. Mannschaft (Ilka Frigger, Ria Schmitz, Alina Böhner, Thea Mielke, Svea Tillisch und Marie-Theres von Lünninck) einen hervorragenden 4. Platz vor Bielefeld und Dortmund.