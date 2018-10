15 Jahre Monsters of Liedermaching – Jubiläumskonzert in Olsberg!

Die „Monsters of Liedermaching“ kommen auf ihrer Jubiläumstournee extra nur in ausgesuchte Clubs und besuchen gute Freunde. Einer von denen ist der heimische Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling, der die Monsters am Sonntag, 25.11.18 in der Linie 73 ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in Olsberg begrüßen darf.

15 Jahre rocken sie sich nun durch den deutschsprachigen Raum, lassen Säle beben und frenetische Menschen wild schwelgend sitzpogen. Im Halbkreis sitzend, haben sich Fred, Burger, Rüdi, Labörnski, Totte und Pensen über die Jahre in die Herzen zarter Feingeister und harter Headbanger gespielt, und brillieren auf großen Festivals genauso, wie in kuscheligen Clubs. Die eigenwilligste aller Bands tourt unermüdlich durch die Lande, zaubert fortwährend melodische Kleinode aus den Ärmeln und sprengt die Grenzen zwischen balladesker Kleinkunst und brachialem Punk. Eine Herzensangelegenheit, diese Monsters! Darum wollen die werten Herren ihr 15jähriges Jubiläum ausschweifend feiern. Mit ihren Fans, und mit allem Drum und Dran. Garantiert werden funkelnde, ausgelassene und besonders exzessive Geburtstagspartys! Alle Augen werden glänzen. Eid drauf. Und Prosit – Versprochen!

Karten gibt es zum Vorverkaufspreis beim CTS –Ticketservice unter www.eventim.de, sowie bei www.eeltickets.de. Der Einlass zum Konzert ist bereits ab 18 Uhr.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhält man unter

www.kemmerling-konzerte.de, und über www.monstersofliedermaching.de